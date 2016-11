Der Aufsichtsrat, das Präsidium und Verwaltungsratbewahren haben sich in einem offenen Brief an die Fans der Aachener Alemannia gewandt.

Der Verein appelliert an die Anhängerschaft im folgenden Wortlaut: Die Werte, für die Alemannia Aachen steht, sind im Leitbild des Vereins fest verankert: „Wir stehen für Tradition und eine familiäre Gemeinschaft, in der sich alle wohlfühlen. Demokratische Grundrechte, -werte und Toleranz leiten ebenso unser Handeln im Verein wie unsere soziale Verantwortung für Stadt und Region. Mit einem respektvollen und gewaltfreien Umgang miteinander streben wir mit fairen Mitteln nach sportlichem Erfolg.“ Leider werden diese Werte nicht durchgängig von allen Fangruppen gelebt. Die Alemannia beobachtet das mit Sorge. Der Verein musste in der jüngsten Vergangenheit mehrfach Strafen für das Fehlverhalten einiger Zuschauer durch den Verband hinnehmen. Die zuletzt ausgesprochene Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro wurde mit dem deutlichen Hinweis versehen, dass bei weiteren Vergehen oder Vorkommnissen Zuschauerausschlüsse verhängt werden. Der Westdeutsche Fußballverband kennt kein Pardon mehr. Aus diesem Grund hat die Geschäftsführung in enger Abstimmung mit den Gremien Sanktionen ausgesprochen. Nach konstruktiven Gesprächen mit der Fanszene wurden die Sanktionen anschließend gelockert, sodass bei Auswärtsspielen Zaunfahnen je nach Gegebenheiten des Stadions im Innenraum ausgelegt oder in/vor leeren Pufferblöcken aufhängt werden können. Leider sah sich der Klub gezwungen, eine Kollektivstrafe zu verhängen. Es war nicht möglich, die Täter namentlich zu ermitteln. Die Alemannia steht am Scheideweg. Weitere Strafzahlungen und erst recht Zuschauerausschlüsse könnten zu nicht verkraftbaren Einbußen führen, die den Klub vor existenzielle Probleme stellen.

Einige Fangruppen rufen nun regelmäßig zu Protestaktionen auf. Im Hinblick auf die angekündigten Aktionen möchten die Gremien schon jetzt deutlich machen, dass die Geschäftsführung die volle Unterstützung hat. Die Verantwortlichen werden an ihrem Kurs festhalten, denn sie wollen die Alemannia vor weiterem Schaden

