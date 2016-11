Schalkes Mittelfeld-Star Nabil Bentaleb musste beim 2:0-Sieg gegen OGC Nizza mit einer Nasenverletzung ausgewechselt werden.

Unmittelbar nach dem Spiel wurde Bentaleb im Krankenhaus genauer untersucht. „Es kann sein, dass die Nase gebrochen ist. Das wäre natürlich bitter“, so Schalkes Trainer Markus Weinzierl. Auch Nationalspieler Max Meyer wurde mit einer Sprunggelenks-Verletzung vorzeitig ausgewechselt. „Er ist leicht umgeknickt“, so Weinzierl.

Sowohl hinter Bentaleb als auch hinter Meyer steht für das Heimspiel gegen Darmstadt 98 (Sonntag, 15.30 Uhr) ein großes Fragezeichen. Torwart Ralf Fährmann will deswegen aber nicht die weiße Flagge hissen. „Wenn Nabil und Max ausfallen sollten, was ich nicht hoffe, müssen andere spielen.“ Fährmann will mit Schalke unbedingt die Serie von elf ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Und für den Fall eines Nasenbeinbruchs bei Bentaleb hat der Keeper auch eine Lösung: „Dann gibt es eine Maske.“

Trainer Weinzierl ergänzte im Sky-Interview mit einem Augenzwinkern: "Um Schönheit geht´s jetzt nicht. Jetzt geht es um Punkte."