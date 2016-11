Landesliga-Aufsteiger SSV Buer will seinen Kader in der Winterpause aufstocken.

„Wir werden dazu gezwungen, in der Winterpause personell nachzulegen“, sagt Trainer Holger Siska vom Landesliga-Aufsteiger SSV Buer. Mit Markus Poloczek und André Borkowitz hat er zwei Spieler in seinem Kader, die in dieser Saison aufgrund schwerer Verletzungen noch nicht zum Einsatz gekommen sind und auch zu Beginn des kommenden Jahres nicht voll belastbar sein werden.

Außerdem brach Nico Ballschmiede im Laufe der Hinrunde weg, weil er sich studienbedingt in die USA verabschiedet hat. Im neuen Jahr wird wohl auch Moritz Eckstein ein Auslandssemester einlegen.

„Wir halten Augen und Ohren offen und wollen weitere Quantität und Qualität in den Kader bringen“, kündigt Holger Siska an. Namen sind noch nicht bekannt. Vor allem der Abwehrbereich soll verstärkt werden.