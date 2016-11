Die Serie hält. Der FC Schalke 04 setzte seinen Positiv-Lauf auch in der Europa League gegen OGC Nizza fort.

Durch den 1:0 (1:0)-Sieg über die Franzosen haben die Königsblauen nicht nur den fünften Sieg in Gruppe I eingefahren, sondern auch das elfte ungeschlagene Spiel hintereinander geschafft.

Trainer Markus Weinzierl hatte seine Mannschaft auf etlichen Positionen umgebaut und Kapitän Benedikt Höwedes, Mittelfeldmann Nabil Bentaleb, Kilometerfresser Alessandro Schöpf sowie Fighter Sead Kolasinac auf die Bank gepackt. Leon Goretzka, Matija Nastasic und Eric Maxim Choupo-Moting wurden komplett geschont und standen gar nicht im Kader.

Dafür rückten vor 51504 Zuschauern die Talente Bernard Tekpetey sowie Thilo Kehrer zum ersten Mal in Schalkes Startelf. Auch Abdul Rahman Baba, Sascha Riether, Benjamin Stambouli, Dennis Aogo, Junior Caicara und Yevhen Konoplyanka, die zuletzt allesamt nur Ergänzungsspieler waren, bekamen eine Chance von Beginn an.

Die neuformierten Schalker verkrafteten die Personal-Rochade gut. Im Abwehrzentrum gab der erfahrene Naldo die Kommandos, in der Offensive versuchte Max Meyer, der zur Pause allerdings mit einer Fußverletzung raus musste, Dampf zu machen.

Die erste große Chance hatte allerdings Nizza. Anastasios Donis traf aus 18 Metern die Latte. Ein paar Sekunden später gelang den Hausherren mit freundlicher Hilfe der Franzosen der Führungstreffer. Nach einem schönen Spielzug über Junior Caicara und Meyer, dessen Schuss leicht abgefälscht wurde, ließ Nizzas Torwart Yoan Cardinale den Ball fallen. Yevhen Konoplyanka schaltete schnell und beförderte die Kugel zum 1:0 ins Netz (14.).

Nizza versprühte aus der Distanz Gefahr. S04-Torwart Ralf Fährmann kratzte eine Flanke von Dalbert Estevao gerade noch über den Querbalken (26.). Rémi Walters Flachschuss zischte knapp vorbei (34.). Zur Pause brachte Weinzierl mit Fabian Reese den dritten Jungfuchs. Reese war sofort präsent, holte schon nach ein paar Sekunden eine gelbe Karte heraus und vergab das mögliche 2:0 auf Pass von Junior Caicara nur knapp (54.). Fast 20 Minuten passierte danach wenig bis gar nichts. Dann scheiterte der eingewechselte Nabil Bentaleb mit einem knackigen Schuss an Yoan Cardinale (72.). Nach einem Solo von Bernard Tekpetey, den Nizzas Vincent Koziello auf der Strafraumgrenze auflaufen ließ, entschied Schiedsrichter Aliyar Aghayev auf Strafstoß. Dennis Aogo ließ sich die Chance nicht entgehen und machte den Deckel drauf (80.).

Markus Weinzierl brachte Sekunden später den nächsten Jungfuchs. Donis Avdijaj kam für den angeschlagenen Bentaleb. Mehr Talent-Premieren gingen wirklich nicht. Kleiner Wermutstropfen am Ende: Bernard Tekpetey flog in der Nachspielzeit nach einem Zusammenprall mit dem Torwart vom Platz und muss damit beim letzten Gruppenspiel in Salzburg (8. Dezember) vor dem heimischen TV-Gerät Platz nehmen. Der Beifall, mit dem Schalkes Stürmer von den Fans in die Kabine verabschiedet wurde, linderte Tekpeteys Frust etwas.