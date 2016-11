Stürmerstar Gareth Bale von Real Madrid muss unters Messer und verpasst unter anderem das Spiel des Tabellenführers der spanischen Liga bei Verfolger und Titelverteidiger FC Barcelona.

Die Operation solle in London stattfinden, teilte Real Madrid mit. Beim 2:1-Sieg im Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon hatte sich der Waliser eine Verletzung der Peronealsehne am rechten Sprunggelenk zugezogen. Er war deshalb in der 58. Minute ausgewechselt worden.

Nach Schätzungen spanischer Medien wird der 27-Jährige mindestens zwei, möglicherweise aber sogar drei Monate ausfallen. Mit Sicherheit wird Bale beim letzten Königsklassen-Gruppenspiel des Titelverteidigers gegen Borussia Dortmund am 7. Dezember daheim im Estadio Santiago Bernabéu zuschauen müssen. Die Königlichen haben seit Wochen große Probleme mit verletzten Profis und müssen unter anderem bis Jahresende auf Weltmeister Toni Kroos verzichten.