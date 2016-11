Ilkay Gündogan hat am Mittwoch mit Manchester City gegen Gladbach gespielt. Das Ergebnis: 1:1. Gündogan lässt seine BVB-Zeit aber nicht los.

Wer Ilkay Gündogan von Manchester City erzählen hört, der sieht einen zufriedenen Fußballprofi vor sich. Einen jungen Mann, der mit der Entscheidung, im zurückliegenden Sommer von Borussia Dortmund zum Pep-Guardiola-Klub in die Premier League gewechselt zu sein, vollauf glücklich ist. Und dennoch lässt den 26-Jährigen seine BVB-Vergangenheit nicht los: Natürlich hat Gündogan am Dienstagabend mit zunehmender Spielzeit mit immer größerem Interesse das 8:4 Rekordspiel der Schwarz-Gelben über Legia Warschau in der Champions League gefreut. Und sich vor allem für den Rückkehrer Marco Reus gefreut: “Ich habe Marco gleich gestern Abend eine Glückwunsch-SMS geschrieben”, erzählt der Nationalspieler einen Abend später nach dem 1:1-Remis der Citizens bei Borussia Mönchengladbach, “er hat sich bedankt. Ich freue mich sehr für ihn, denn ich weiß, was für ein toller Typ und toller Fußballer er ist. Er gehört auf den Platz.”

Zwölf Treffer in einem Spiel der Königsklasse - so oft haben zwei Mannschaften noch seit Einführung des Wettbewerbs in 90 Minuten getroffen. “Ich habe die erste Halbzeit erst als Livescores verfolgt. Das 5:2 zur Halbzeit hat mir ein leichtes Schmunzeln ins Gesicht gebracht. Da wusste man schon, dass Großes passieren kann in diesem Spiel.” Dass Reus, der wie Gündogan während seiner Zeit in Dortmund häufig mit Verletzungspech zu kämpfen hatte, ein dritter Treffer noch aberkannt wurde durch die Uefa, erachtet sein ehemaliger Mannschaftskollege nicht als dramatisch: “Ich hoffe, dass er wieder voll durchstartet und wir jetzt beide fit bleiben, um uns dann auch wieder in die Nationalmannschaft zu sehen.”

Gündogan freut sich für Subotic

Gündogan freute sich gleich noch für einen weiteren früheren Mitspieler. Auf die Nachricht, dass Neven Subotic am Mittwochabend für die U23 des BVB erstmals nach sechs Monaten im Einsatz war und gegen den SV Rödinghausen den Siegtreffer erzielte, sagte der Manchester-Star: “Echt? Wahnsinn. Manchmal schreibt der Fußball echt schöne Geschichten. Neven hatte lange Leidenszeit und komplizierte Monate hatte in Dortmund. Ich hoffe, dass er schnell wieder in den Profibereich zurückkommt.”

Gündogan hält es für realistisch, dass dies auch bald auf der Britischen Insel geschehen könnte. Ob die Premier League das Richtige für den Serben ist, der in den Planungen von BVB-Trainer Thomas Tuchel keine entscheidende Rolle mehr spielt? “Das glaube ich schon. Er ist definitiv in der Lage, dort problemlos Fuß zu fassen. Ich weiß nicht detailliert, wie seine Situation beim BVB ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Neven noch sportlich einige Ziele hat. Wenn sie in Dortmund nicht realisierbar sind, ist es doch völlig normal, dass er dann noch mal eine Herausforderung sucht.”