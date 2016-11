Sucht man nach Gründen, warum die VfL-Defensive derzeit zu den anfälligsten der Liga gehört, wird man schnell fündig.

Ein schier unglaubliches Verletzungspech hat den VfL vom vierten Spieltag an heimgesucht und bis Freitag hatte es bis auf Kapitän Felix Bastians und dem jungen Gökan Gül bereits alle erwischt: Tim Hoogland, Timo Perthel, Patrick Fabian, Stefano Celozzi, Pawel Dawidowicz, Anthony Losilla, Dominik Wydra, Jan Gyamerah, Tom Baack und Maxim Leitsch – die Liste ist lang, viel zu lang um ernsthafte Ambitionen Richtung Top-Platz zu hegen. Und so war Bastians gegen Braunschweig der letzte, der in allen Begegnungen dabei war.

Das ist seit Montag Geschichte. Eine MRT-Untersuchung ergab das, was das Verletzungsbild schon am Tag nach dem Spiel beim Auslaufen verriet: Der 28-Jährige zog sich im Spiel gegen Braunschweig einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu und wird in den letzten vier Begegnungen der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Bastians: „Ich hatte während des Spiels schon einige Probleme, wollte aber unbedingt auf die Zähne beißen und weiterspielen. Weil die Schmerzen immer schlimmer wurden, habe ich gehofft, dass sie von einem Schlag herrühren. Doch es ist alles viel schlimmer. Der Oberschenkel hat geleuchtet, als wäre schon das Feuerwerk zu Silvester.“

So hat sich nun der Kapitän unfreiwillig in die Liste der Ausfälle eingereiht und kann nur den Kopf schütteln: „Was bei uns derzeit passiert, habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das ist nicht mehr zu begreifen.“ Für Bastians bedeutet das im Klartext: Erst einmal Ruhe, intensive Behandlung und den Fokus auf den Trainingsstart am 2. Januar richten: „Dann will ich wieder angreifen.“ Für den ungeduldigen gebürtigen Bochumer scheint die Zeit überschaubar: „Andere in meinem Team hat es viel schlimmer erwischt. Ich sehe mich bald wieder dabei.“ Neben der Behandlung auf der einen Seite, stehen seine Wochenendpläne bereits fest: „Dresden und Bielefeld schau ich mir bei Sky an. Beim Heimspiel gegen 1860 München werde ich mir eine Currywurst gönnen und dann geht es für mich ja auch bald schon wieder los.