Im Wersestadion steht am Samstag (14 Uhr) ein rot-weisses Duell auf dem Programm. Ahlen empfängt in der Regionalliga West Oberhausen.

Jeder Regionalliga-West-Fan dürfte sich noch an den ersten Spieltag erinnern: Ahlen stürmte das Oberhausener Stadion Niederrhein und besiegte den einstigen Titelkandidaten mit 4:0! Der damalige Trainer Mircea Onisemiuc wurde nach nur einem Spieltag gefeiert. Und Ahlen legte nach: Im nächsten Spiel wurde die TSG Sprockhövel mit 5:0 abgefertigt. Zwei Spiele, zwei, Siege, 9:0 Tore - Rot Weiss Ahlen war Tabellenführer! Doch das ist wieder viele Monate her. Die Gegenwart ist eine andere.

Nach den zwei fulminanten Auftaktsiegen folgten elf Niederlagen in Serie. "Unfassbar", sagte Erhan Albayrak bei seinem Amtsantritt in Ahlen. Denn nach den elf Pleiten kam es nicht überraschend, dass sich Ahlen von Onisemiuc trennte. Albayrak kam und plötzlich läuft es wieder. Unter dem gebürtigen Türken feierte Ahlen nach zwei Unentschieden gegen den 1. FC Köln II und Wattenscheid 09 sowie einer knappen 0:1-Niederlage in Siegen wieder einen Sieg. Am vergangenen Sonntag war es so weit: Beim SV Rödinghausen (3:2) gewann Ahlen nach 105 Tagen wieder ein Spiel in der Regionalliga West. "Den Jungs ist eine große Last von den Schultern gefallen. Der Rucksack ist nicht mehr so schwer. Sie wissen, dass sie es können. Es hat mich unheimlich für diese Mannschaft gefreut. Jetzt wollen wir gemeinsam mit unseren Fans auch gegen Oberhausen um einen Sieg kämnpfen", betont Albayrak.

Das weiß auch Mike Terranova. Der Oberhausener Trainer hat die letzten Wochen der Ahlener verfolgt und gesehen, dass das Team noch längst nicht aufgegeben hat. Terranova: "Die Mannschaft lebt. Das sieht man. Albayrak macht das bisher sehr gut. Ahlen glaubt wieder an sich und wird uns das Leben schwer machen. Wir werden darauf aber eingestellt sein. Ich erwarte ein hart umkämpftes Spiel."

Während die Ahlener, abgesehen von Max Machtemes (Muskelfaserriss), aus dem Vollen schöpfen können, bangt RWO noch um den Einsatz von Spielmacher Patrick Bauder. "Patrick hat Probleme mit seinem Fuß. Falls er ausfallen würde, wäre das bitter. Er ist unser Stratege und ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Zudem fällt Maik Odenthal mit einem Muskelfaseriss aus", berichtet "Terra". Arnold Budimbu lag unter der Woche flach. Hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen.