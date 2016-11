Die Spitzen von Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegen Schalke 04 wurden von den Königsblauen humorvoll aufgenommen.

Sport-Vorstand Christian Heidel, der ein gutes Verhältnis zu Watzke pflegt, sorgte am Mittwoch für einen weiteren Lacher. Auf die Frage, ob er schon mit Watzke telefoniert habe, meinte Heidel zwinkernd: „Er telefoniert doch gerade eh mit Lothar.“

Dortmunds Geschäfstführer hatte sich zuletzt einen medialen Schlagabtausch mit Rekord-Nationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus geliefert. Auslöser war die Matthäus-Kritik an Bayern-Verteidiger Mats Hummels, der vor dem Spiel in Dortmund zu seinen langjährigen BVB-Kollegen in die Umkleidekabine gegangen war. Matthäus wertete das Hummels-Verhalten als unprofessionell. Watzke hob den Kabinen-Besuch als großartig hervor.