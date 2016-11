Den Vormittag nutzte Franco Di Santo für knackige Sprints auf dem Trainingsplatz. Der Stürmer des FC Schalke 04 hat nach seiner hartnäckigen Bauchmuskelzerrung Fahrt aufgenommen.

Für das Euro League-Spiel gegen Nizza (Donnerstag, 19 Uhr) reicht es aber noch nicht. „Das Problem bei solchen Verletzungen ist: Wenn man das Gefühl hat, dass sie schon ganz weg sind, muss man trotzdem noch ein paar Tage warten. Und das sind dann die schlimmsten Tage für einen Fußballer“, sagt Schalkes Direktor Sport Axel Schuster. Die Prognose für das Spiel gegen Darmstadt am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist verhalten. „Es wird knapp. Für unser nächstes Auswärtsspiel in Leipzig wird es aber zu 100 Prozent klappen“, kündigt Schuster an. Für den Japaner Atsuto Uchida ist der Euro-Auftritt gegen Nizza nach seiner monatelangen Verletzungspause ebenfalls noch kein Thema. Schuster: „Ich habe immer das letzte Gruppenspiel in Salzburg am 8. Dezember als Zeitpunkt genannt, wann Uchida eventuell auflaufen könnte. Das ist immer noch realistisch. Wir machen ihm keinen Druck, haben aber Hoffnung.“