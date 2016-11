Für den FC Kray geht es im Duell gegen die Sportfreunde Baumberg weiter darum, aus dem Tabellenkeller zu kommen.

Zuletzt hatte sich der FC Kray sichtlich verbessert präsentiert: Vier Punkte aus den letzten drei Spielen lösen zwar keine Jubelschreie aus, doch die Mannschaft aus dem Essener Norden hat zumindest die Konkurrenz im Abstiegsrennen wieder etwas mehr im Blickfeld. Trotzdem ist die Lage mit Platz 17 und nur zehn gesammelten Punkten immer noch mehr als bedrohlich. Das weiß auch Trainer Muhammet Isiktas: „Ich sehe schon eine positive Entwicklung. Trotzdem ist in unserer Situation jedes Spiel ein Endspiel. Es sind schließlich noch fünf bzw. sechs Punkte Rückstand. Jede Woche muss deshalb unser Ziel sein den Abstand zu verkürzen und letztlich über den Strich zu kommen."

Die nächste Chance dazu haben die Krayer bereits am kommenden Sonntag gegen die Sportfreunde Baumberg. Deren Tabellensituation ist zwar auf den ersten Blick mit Platz neun etwas entspannter. Doch der Schein trügt: Bis zum ersten Abstiegsplatz sind es lediglich drei Punkte. Eine Niederlage gegen den FC Kray will Baumberg-Coach Salah El Halimi deshalb unbedingt vermeiden: „Ja, die Tabelle ist etwas trügerisch. In der unteren Tabellenhälfte sind alle Teams sehr eng beieinander. Da kann sich von Woche zu Woche alles verdammt schnell verändern. Deshalb erwarte ich eine umkämpfte Partie.“

Für die Truppe von Kray-Coach Isiktas lief die Vorbereitung alles andere als optimal. Eine Grippewelle legte große Teile der Mannschaft flach. Definitiv fehlen wird Kevin Steuke Kevin Steuke» zum Profil wegen eines Außenbandrisses, Abwehrmann Emir Alic Emir Alic» zum Profil ist zudem rotgesperrt - in den Wochen der Wahrheit nicht unbedingt von Vorteil. Schließlich wartet schon in zwei Wochen das nächste Abstiegsduell gegen den 1. FC Bocholt. im letzten Spiel vor der Winterpause treffen die Essener noch zu Hause auf den TSV Meerbusch, ebenfalls eine Mannschaft auf Augenhöhe. Isiktas will diese direkten Duelle deshalb nutzen: „Wir wollen in Schlagdistanz bleiben. Das traue ich der Mannschaft absolut zu. In den Spielen gegen die direkte Konkurrenz sind es natürlich Big Points, die wir holen können. Solche Siege sind gut für die Moral und mit etwas Glück kommen wir so noch über den Strich vor der Winterpause.“