Borussia Dortmunds U19 hat es am Nachmittag nicht geschafft, Legia Warschau zu besiegen.

Die Youth-League-Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem BVB-Trainingsgelände in Brackel ausgetragen wurde, endete 3:3 (1:2)-Unentschieden. Gabriel Kyeremateng (10.), Jacob Bruun Larsen (59.) und Etienne Amenydo (79.) trafen für Dortmund. Für Warschau waren Sebastian Szymanski (31., 88.) und Sandro Kulenovic (41.) erfolgreich.

Im zweiten Spiel des Tages siegte Real Madrid bei Sporting Lissabon mit 3:1. Der BVB hat am letzten Spieltag in Madrid mit einem Sieg die Möglichkeit, in die Playoff-Phase einzuziehen. Dabei muss Dortmund auf die Schützenhilfe aus Warschau hoffen. Legia, das nicht mehr weiterkommen kann, darf gegen Sporting Lissabon nicht verlieren.