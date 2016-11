Die schlechten Nachrichten aus der medizinischen Abteilung des VfL Bochum reißen nicht ab.

Beim Trainingsauftakt in dieser Woche konnte Felix Bastians nicht mitmachen. Der Kapitän klagt über muskuläre Probleme, teilte der Verein auf Anfrage mit. Sein Einsatz bei Dynamo Dresden am kommenden Samstag (13 uhr) sei zwar noch nicht ausgeschlossen, aber Stand gestern zumindest gefährdet.

Der Innenverteidiger, über die bisherige Saison gesehen der stabilste und angesichts oft vieler junger Nebenleute in der Viererkette auch wichtigste Spieler des VfL, wurde in den letzten Monaten immer mal wieder geschont wegen seiner muskulären Probleme; mal durfte er beim Testspiel zusehen, mal pausierte er bei ein, zwei Trainingseinheiten. Wenn es drauf ankam aber, war der 28-Jährige da. Nach dem zehrenden Match gegen Eintracht Braunschweig am Freitag aber ging es jetzt nicht mehr, sein Einsatz in Sachsens Hauptstadt ist offen.

Vertreten könnte ihn Pawel Dawidowicz. Der Pole hat seine Zerrung auskuriert und trainierte gestern wieder bei beiden Einheiten komplett mit. Auch Nils Quaschner sollte bis zum Spiel beim FC Dynamo, der die letzten drei Partien gewann, wieder fit sein. Der Stürmer, der zuletzt als linker Flügelspieler überzeugte, war am Wochenende leicht krank und absolvierte am Montag daher nur ein Teilprogramm.