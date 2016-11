Das Nachholspiel des ETB Schwarz-Weiß gegen den TSV Meerbusch fiel Freitagabend den Platzverhältnissen am Uhlenkrug zum Opfer – und das ist eigentlich schon die beste Nachricht vom Oberligisten.

Nach der harschen Kritik vom ehemaligen Vorstandsmitglied Gerd Krausenbaum am Leistungsnachweis von Trainer Damian Apfeld fühlte sich der Verein zumindest bemüßigt, sich von den Äußerungen des Ex-Funktionärs, die dieser via Facebook äußerte, zu distanzieren. Dies sei nicht die Meinung des Vereinsvorstands, so der ETB-Pressesprecher.

Ein klares Bekenntnis zum Trainer, der mit viel jugendlichem Elan und Akribie bei der Sache ist, blieb leider aus. So „regieren“ sie am Uhlenkrug weiter durch, die eine oder andere schmutzige Wäsche wird gewaschen, nur die eigenen Trikots vor den Heimspielen, so hört man aus Spielerkreisen, seien des öfteren nicht darunter. Peinlich für einen Oberligisten.

Man kann dem Verein nur wünschen, dass jemand mal das Fenster aufmacht und den Mief der vergangenen Jahrzehnte nach draußen lässt.