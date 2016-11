Sadio Mané ist ein Grund für den Erfolg des FC Liverpool. Jetzt verriet Jürgen Klopp, dass er den Stürmer auch schon zum BVB hätte holen können.

Die Liverpool-Fans liebten Jürgen Klopp schon, als er im Oktober 2015 den englischen Tradionsklub übernahm. Mittlerweile stimmt auch der sportliche Erfolg. Die Reds kämpfen um den Titel in der Premier League. 30 Treffer haben sie in 12 Spielen erzielt - die meisten. Erfolgreichster Liverpool-Stürmer mit 6 Toren: Sadio Mané, der erst seit diesem Sommer zur Klopp-Elf gehört. Für mehr als 40 Millionen Euro verpflichtete der FC Liverpool den Offensivspieler. Ein Transfer, der sich bislang ausgezahlt hat.

Jetzt verriet Jürgen Klopp, dass er Mané 2014 auch nach Dortmund hätte holen können. "Ich weiß nicht genau, warum ich ihn damals nicht verpflichtet habe", sagte der ehemalige BVB-Trainer vor englischen Medienvertretern. "Ich mag den Spieler, es war mehr ein Gefühl. In Dortmund konnten wir nur einen Spieler für diese Position holen, nicht zwei oder drei, deswegen musste es der genau Richtige sein. Ich habe schon oft gesagt, dass ich kein Genie bin", meinte Klopp, der damals nicht richtig einschätzen konnte, wie weit Mané als Spieler aus Österreichs Bundesliga schon sei und wie gut er bereits zum BVB-Fußball gepasst hätte. Klopp: "Rund drei Monate später hätte ich mich dafür schlagen können."

Der BVB holte stattdessen Shinji Kagawa von Manchester United zurück, der bis heute nicht an seine Anfangszeit in Schwarz-Gelb anknüpfen kann. Der 27-Jährige Kagawa steht unter Thomas Tuchel nur noch selten in der Startelf.

Klopp bereut den Transfer-Fehler mittlerweile nicht mehr

Klopp nutzte dafür die nächste Chance, Sadio Mané in seine Mannschaft zu holen. Und bereut mittlerweile nicht mehr, dass er den 24-Jährigen nicht zu Borussia Dortmund gelockt hat. "Er wäre viel teurer gewesen, wenn wir ihn aus Dortmund hätten verpflichten müssen. Es war also meine erste Entscheidung für Liverpool... Je mehr ich darüber nachdenke: Nice!", meinte der Liverpool-Trainer.