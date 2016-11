Wieder kein Tor für den MSV Duisburg. Sportdirektor Ivica Grlic glaubt jedoch fest daran, dass die Zebra-Fans bald wieder jubeln dürfen.

Denn er ist sich sicher: Bereits im kommenden Heimspiel gegen den VfR Aalen wird der Knoten endlich platzen. Wir sprachen nach der Partie in Frankfurt (0:0) mit dem 41-Jährigen:

Ivica Grlic, was überwiegt nach dem 0:0 beim FSV Frankfurt - die Freude, die beste Offensive der Liga in Schach gehalten oder die Enttäuschung erneut keinen eigenen Treffer erzielt zu haben?

Wir müssen so spielen wie in den ersten 25 Minuten. Da fand ich uns sehr gut. Wenn wir unsere Chancen dort nutzen, gehen wir früh in Führung. Ich muss klar festhalten: Frankfurt wurde eigentlich nur durch Standardsituationen gefährlich. Und dann kam in der zweiten Halbzeit noch unsere Dreifach-Chance.

Ich finde, dass Fahrlässigkeit das falsche Wort ist Ivica Grlic (MSV Duisburg)

.. als sowohl der Pfosten als auch FSV-Keeper Pirson den Einschlag verhinderten. Wie symptomatisch war diese Szene für die momentane Krise vor des Gegners Tor?

Da kommt momentan einfach ein bisschen Pech hinzu. Trotzdem werden wir weiterhin daran arbeiten. Wir haben unserem Gegner aus dem Spiel heraus kaum Möglichkeiten geboten. Von daher kann ich mit einem Remis auch leben.

Dennoch: Kurz vor Schluss wurde Ihre Mannschaft fast für ihre Fahrlässigkeit bestraft. Als Mark Flekken übermotiviert aus seinem Kasten stürmte und Yannick Stark nur noch das leere Tor treffen musste.

Ja, das war die einzige Szene, in der wir Glück hatten. Wenn er das Tor macht, liegen wir kurz vor Schluss zurück. Das sind mir aber zu viele "wenn". Außerdem finde ich, dass "Fahrlässigkeit" das falsche Wort dafür ist. Es ist ja nicht so, dass wir die Tore nicht machen wollen. Der Torwart hat einfach zweimal gut reagiert. Wenn der Ball an den Pfosten klatscht, kann er aber auch nichts machen, dann ist es einfach Pech.

Was macht Ihnen Mut, dass dem MSV das Glück bald wieder hold ist?

Unsere ersten 25 Minuten. Sie waren eine klare Steigerung zu unseren letzten Auftritten und darauf müssen wir weiter aufbauen. Wir hatten einige sehr gute Möglichkeiten. Der Knoten muss nun einfach platzen.

Wie sicher sind Sie sich, dass dieser bereits im kommenden Heimspiel gegen den VfR Aalen platzt?

Sehr sicher. Wir spielen zu Hause, da werden wir das nötige Tor erzielen. Egal wie wir es machen: Gegen Aalen muss Minimum ein Treffer her - dann ist alles wieder gut.