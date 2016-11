Mehr als 50 Bayern-Fans befanden sich auf der Rückfahrt vom Top-Spiel gegen den BVB, als ihr Bus Feuer fing. Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Nach dem Topspiel des BVB gegen Bayern München ist am Samstagabend ein Fanbus mit Fußballfans aus Bayern auf der A45 am Westhofener Kreuz in Brand geraten und ausgebrannt. Das berichtet die Dortmunder Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Laut Polizei hatte der Fahrer des voll besetzten Busses um kurz vor elf Uhr zunächst Qualm bemerkt, der aus dem Motor aufstieg. Er hielt das Fahrzeug an und forderte die 53 Fußballfans zum Aussteigen auf. Kurz danach stand der Bus in Flammen. Er wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Sachschaden: geschätzt 200.000 Euro. Ursache war nach ersten Erkenntnissen wohl ein technischer Defekt.

Für die Bergung musste die Autobahn in Richtung Frankfurt mehrere Stunden lang teils gesperrt werden, so die Polizei. Erst gegen 3 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Die Bayern-Fans reisten mit einem Ersatzbus heim.