Sportdirektor Zorc war wie alle BVB-Akteure hochzufrieden nach dem 1:0 gegen die Bayern – obwohl er die Leistung durchaus kritisch einordnete.

Herr Zorc, endlich wieder einmal ein Heimsieg gegen die Bayern – sie dürften ganz glücklich sein.

Es fühlt sich richtig gut an, wir können uns alle richtig freuen. Wir haben zu Hause vier Jahre nicht gegen die Bayern gewonnen. Wir müssen es trotzdem richtig einordnen, denke ich. Bayern hat besser gespielt als wir, war dominanter. Wir haben nicht so eine hohe Ballbesitzquote gehabt, die Passquote war nicht gut. Aber wir haben insbesondere in der hinteren Reihe gut verteidigt. Bei der ganzen Dominanz, die Bayern hatte, haben sie keine wirklich klaren Torchancen herausgespielt. Die hatten wir sogar noch in der Mehrzahl. Und deswegen haben wir dann auch verdient gewonnen. Das war ein wenig Atletico-Madrid-Style von unserer Seite.

Sie haben auch die Liga wieder spannender gemacht.

Die Liga interessiert mich nicht, mich interessiert Borussia Dortmund. Für uns war es ganz wichtig, wir haben ja in der Liga von Hamburg abgesehen zuletzt keine guten Ergebnisse erzielt und waren auch insgesamt nicht so in der absoluten Topverfassung, das hat man auch heute gesehen. Aber wir haben verteidigt, wir haben eine brutale Mentalität auf dem Platz gehabt. Und das hat heute den Ausschlag gegeben.

Die Aufstellung hat durchaus überrascht.

Ja, mit zwei richtigen Stürmern und hinten mit fünf. Aber das ist aufgegangen. Pierre-Emerick Aubameyang macht sein Tor, hat noch weitere Torchancen gehabt. Adrian Ramos hat sehr gut gespielt, viele Bälle gehalten für uns. Und die hinten haben richtig gut verteidigt. Wir mussten sehr viel laufen, es war sehr anstrengend. Aber wir freuen uns heute.

Stellen Sie denn Aubameyang nach der vergebenen Großchance zum 2:0 ein paar abgekaute Fingernägel in Rechnung?

Och, alles gut. Einen hat er gemacht, das hat gereicht.

Wie zufrieden waren Sie denn heute mit der Mentalität der Mannschaft?

Man hat heute den Geist gespürt, dieses Spiel unbedingt und mit allen Mitteln gewinnen zu wollen. Wie wir uns in die Zweikämpfe geworfen haben, die Stürmer wenig zur Entfaltung kommen lassen, das war einfach klasse.