Diese Sportfreunde Lotte machen einfach großen Spaß. Mit 6:0 vermöbelte der Drittliga-Neuling den Zweitliga-Absteiger SC Paderborn.

Andre Dej (2), Kevin Freiberger (2) und Kevin Pires-Rodrigues (2) erzielten die Tore der Sportfreunde und schossen Lotte auf Platz zwei der 3. Liga - nur der MSV Duisburg ist aktuell noch einen Tick besser. RevierSport sprach nach dem Spiel mit Erfolgstrainer Ismail Atalan.

Ismail Atalan, Sie sagen, dass es immer besser geht - auch nach diesem Spiel?

(lacht) Ja, klar. Wir haben noch drei, vier sehr gute Einschussmöglichkeiten liegen gelassen. Aber an diesem Tag kann ich wirklich nicht meckern. Das war eine astreine Mannschaftsleistung.

Und das gegen den SC Paderborn...

Das sollte man sich vor Augen halten. Bei den Paderbornern sind immer noch fünf, sechs Spieler dabei, die in der 1. Bundesliga gespielt haben. Da waren meine Jungs noch in der Regionalliga aktiv. Aber deshalb ist ja der Fußball so schön: Die Vita, die Qualität ist nicht entscheidend - oft sind Wille, Leidenschaft und die Einstellung im Kopf viel wichtiger. Aktuell klappt das sehr gut bei uns.

Kevin Pires-Rodrigues und Kevin Freiberger scheinen aktuell kaum aufzuhalten zu sein...

Beide liefern konstant gute Leistungen ab. Das freut uns im Trainerteam. Pires-Rodriguez ist einfach ein toller Fußballer. Ich muss ihm vor dem Spiel eigentlich nur sagen, dass er Spaß haben soll. Dann spielt er auch gut. Und Freiberger hat ja schon sieben Tore erzielt und in der vergangenen Aufstiegssaison viel getroffen. Wir sind froh, dass wir beide haben.

Wann gibt es die Angriffsparole aus Lotte?

(lacht) Die wird es nicht geben. Wir sind Zweiter, okay: Aber zum Tabellenzwölften hat der Spitzenreiter gerade einmal ein Sechs-Punkte-Polster. Wenn man zwei, drei, vier Spiele verliert, ist man wieder schnell unten drin. Wir sind Aufsteiger und spielen ohne jeglichen Druck. Das klappt sehr gut und wir genießen die aktuelle Situation.