Borussia Dortmund geht das Spiel gegen die Bayern mit einer Formation an, die schon mehrfach erprobt wurde – und dennoch überrascht.

Mit einer überraschenden Aufstellung geht Borussia Dortmund in das Topspiel gegen Bayern München: In Sokratis, Marc Bartra und Matthias Ginter stehen drei gelernte Innenverteidiger in der Startelf, Trainer Thomas Tuchel bot außerdem zwei nominelle Mittelstürmer auf: natürlich Pierre-Emerick Aubameyang, dazu aber auch Adrian Ramos. Die wiedergenesenen André Schürrle und Marcel Schmelzer kehren in die Anfangsformation zurück, Gonzalo Castro und Christian Pulisic dagegen sitzen zunächst auf der Bank.

Gar nicht im Kader sind wie erwartet Sebastian Rode wegen Problemen mit der Narbe seiner Blinddarm-OP und Raphael Guerreiro wegen muskulärer Beschwerden. Auch Emre Mor wurde nicht berücksichtigt. Dafür kehrt Außenverteidiger Erik Durm nach monatelanger Verletzungspause erstmals seit dem Pokalfinale im Mai in den Kader zurück.

Schon in der vergangenen Saison hatte es der BVB gegen die Bayern meist mit der eher vorsichtigen Variante der Dreierkette versucht – beim 0:0 im eigenen Stadion ebenso wie beim im Elfmeterschießen verlorenen Pokalfinale, nachdem man im ersten Aufeinandertreffen mit Viererkette 1:5 verloren hatte.

In Schürrle, Ramos und Aubameyang allerdings steht auch sehr offensives Personal auf dem Platz – was dafür spricht, dass die Innenverteidiger Mats Hummels und Jerome Boateng aggressiv angelaufen werden sollen, um ihr gefürchtetes Aufbauspiel zu unterbinden.

Auch Mario Götze steht gegen seine früheren Kollegen auf dem Platz, ebenso Julian Weigl und Lukasz Piszczek.