2. Liga Karlsruhe hängt in Abstiegszone fest

Für den Karlsruher SC geht die Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga weiter. Das Derby gegen den SV Sandhausen verlor der frühere Erstligist am Samstag mit 1:3 (0:0) und hängt damit tief in der Abstiegszone fest.