Zum Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga 10 empfängt der SV Wanne 11 heute um 17 Uhr, auf dem Platz an der Hauptstraße die DJK Arminia Bochum.

Wenn man sich ein bisschen länger einliest in die Tabelle der Fußball-Bezirksliga 10, dann kann man aus Sicht des SV Wanne 11 schnell in eine ganz bestimmte Richtung denken: Weiter nach oben. Am heutigen Samstag (17 Uhr, Hauptstraße) kommt mit der DJK Arminia Bochum der Drittletzte, ein Erfolg würde Wannes Rückstand auf Platz vier auf vier Zähler verkürzen. Franko Pepe, Trainer der Schwarzen Raben, aber sieht das mit einigem Abstand: „Wir müssen erst mal unsere Hausaufgaben machen und zusehen, dass wir weiter ordentlich Fußball spielen. Dann kommen die Ergebnisse von alleine.“

Es kommt der Tabellen-16. vorbei, aber Franko Pepe stellt klar: „Bochum hat eine gute Mannschaft. Wir sollten schon so schnell wie möglich den Schlüssel in diesem Spiel finden.“ Was passiert, wenn man ihn nicht zu fassen bekommt, haben die Elfer am Sonntag im Derby bei den Sportfreunden Wanne-Eickel erlebt. Da hieß es 0:0, im Spiel bei den Sportfreunden wurde die zuvor 25-mal in vier Spielen erfolgreiche Offensive der Schwarzen Raben ausgebremst.

Fürs Bochum-Spiel wird sich Franko Pepe, der auf Florian Drews (Sperre nach fünfmal Gelb) verzichten muss, wieder mehr Kreativität im Spiel nach vorne wünschen. Und auch öfter mehr Abgeklärtheit vor dem Tor – auch das kann so ein Schlüssel sein.