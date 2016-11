Im Spitzenspiel der A-Junioren-Bundesliga West geht es für den FC Schalke 04 gegen die „aktuell spielstärkste Mannschaft der Liga“, wie Trainer Norbert Elgert sagt.

In der Fußball-A-Junioren Bundesliga West geht es an der Spitze momentan eng zu. Borussia Dortmund, Schalke 04 und Bayer Leverkusen trennen nur zwei Punkte, dahinter lauert der VfL Bochum mit nur drei Zählern Rückstand. Dieses Bild könnte sich am heutigen Samstag etwas verschieben. Denn dann treten die Schalker um 11 Uhr bei den nur einen Punkt schlechter platzierten Leverkusenern an - „ein absolutes Topspiel“, findet natürlich auch der Trainer der Königsblauen, Norbert Elgert.

Leverkusen war in der Tabelle lange ganz oben. Sie haben die aktuell spielstärkste Mannschaft der Liga und werden uns alles abverlangen.

Norbert Elgert

„Tabellarisch, aber auch von der Leistung her“ werde diese Partie dem Namen Spitzenspiel absolut gerecht. Leverkusen hat laut Elgert eine „sehr ausgeglichene Mannschaft“, sprich: Die Hälfte des Kaders gehört zum älteren, in der U19 etablierten Jahrgang. Und die andere Hälfte spielte im vergangenen Jahr noch in Bayers U17, die sich souverän die Meisterschaft sicherte. Norbert Elgert ist sich bewusst: „Leverkusen war in der Tabelle lange ganz oben. Sie haben die aktuell spielstärkste Mannschaft der Liga und werden uns alles abverlangen.“

Genau das hat er mit seinem Team auch vor: „Auch wir wollen Leverkusen alles abverlangen.“ Dabei wollen es die Königsblauen wie immer angehen: „Bei uns ist es immer das gleiche: Wir wollen unser Bestes geben“, sagt Elgert. Die Tabelle nimmt er dabei aber nicht als Motivationshilfe. „So ein Trainer bin ich nicht. Und die Jungs können ja alle selber lesen“, sagt der Schalker Trainer und erklärt: „Gewinnen zu müssen macht schwach. Aber gewinnen zu wollen macht stark.“

Der Siegeswille ist bei den Königsblauen auf jeden Fall vorhanden. Und sie werden alles in die Waagschale werfen müssen, denn der Spielausgang ist offen: „Es treffen zwei der führenden Teams aufeinander. Drei Punkte, ein Punkt oder eine Niederlage - da ist alles möglich“, sagt Norbert Elgert und ergänzt: „Wir müssen uns auf unser eigenes Spiel fokussieren.“

Kübler mit minimaler Einsatzchance

Dabei vielleicht sogar wieder mithelfen könnte überraschenderweise Jannis Kübler. Der Kapitän der Schalker U19 hatte sich in der vergangenen Woche beim Warmmachen vor dem Testspiel gegen den SC Heerenveen, in dem er eigentlich sein Comeback geben wollte, erneut verletzt. Die Schalker befürchteten zunächst einen erneuten längeren Ausfall, doch am Donnerstag machte Kübler bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings mit. Norbert Elgert: „Wir warten das Abschlusstraining noch ab. Es gibt eine minimale Chance, dass er dabei sein kann.“ Um dann dabei mitzuhelfen, die Tabelle an der Spitze zugunsten der Schalker zu verändern.