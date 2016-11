Am kommenden Dienstag (22. November, 20.45 Uhr) empfängt Borussia Dortmund den polnischen Meister Legia Warschau am 5. Spieltag der UEFA Champions League zum Rückspiel.

Das Hinspiel gewannen die Dortmunder leicht und locker mit 6:0. Das Rückspiel dürfte um einiges schwieriger werden. Die Polen befinden sich seit dem Trainerwechsel von Besnik Hasi zu Jacek Magiera auf dem Weg zur meisterlicher Form aus der letzten Saison.

Legia Warschau hat unter Magiera, der einst jahrelang als Profi für den polnischen Kultklub aktiv war, in der Champions League 0:2 bei Sporting Lissabon und 1:5 bei Real Madrid verloren, den Königlichen daheim aber auch ein sensationelles 3:3-Remis abgetrotzt. In allen drei Begegnungen konnte man klare Fortschritte zum 0:6-Debakel zum Champions-League-Auftakt gegen den BVB erkennen.

Und auch in der Liga läuft es wieder rund für den polnischen Hauptstadtklub. Die Bilanz nach dem Trainerwechsel: Fünf Siege, ein Remis und eine Niederlage. Nach dem 4:1-Erfolg am Freitagabend bei Spitzenreiter Jagiellonia Bialystok, das vom ehemaligen Wattenscheider Michal Probierz trainiert wird, hat sich Legia Warschau mittlerweile auf Platz drei der polnischen Ekstraklasa vorgearbeitet. "Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir haben beim Tabellenführer vier Tore erzielt, in Bialystok haben wir uns immer schwer getan. Vor uns liegen die nächsten Herausforderungen. Heute freuen wir uns sehr über den Sieg bei Jagiellonia. Jetzt werden wir das Spiel analysieren und uns mit dem Spiel in Dortmund beschäftigen. Wir fahren zu einem sehr schweren Auswärtsspiel", sagte Magiera nach dem Erfolg in Bialystok.