Zum Nachholspiel des dritten Spieltags in der Regionalliga West stehen sich am Samstag ab 14 Uhr die Reservemannschaften des 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach gegenüber.

Das Spiel steht im Schatten des großen Rheinderbys zwischen den Profis der Gladbacher und Kölner. Für Arie van Lent ist die U21 des 1. FC Köln ein schlafender Riese. „Köln hat eine sehr gute Mannschaft, die wie unsere aus älteren Routiniers und jungen Talenten besteht. Der derzeitige Tabellenplatz spiegelt nicht die Qualität der Mannschaft wider“, warnt der Gladbach-II-Trainer. Die jungen Geißböcke haben bislang 21 Punkte auf das eigene Konto gebracht, stehen damit derzeit auf dem 13. Tabellenplatz der Regionalliga West. Die Mannschaft von Trainer Stefan Emmerling hat in der laufenden Saison nie zwei Spiele hintereinander für sich entscheiden können. Uns erwartet ein Team, das ich am Ende unter den Top drei sehe. "Wir müssen gegen Gladbach an unseren guten Auftritt beim 2:0-Sieg im letzten Heimspiel gegen Verl anknüpfen“, sagt FC-II-Trainer Stefan Emmerling.

Die junge Fohlenelf konnte die letzten drei Partien nicht für sich entscheiden. Auf die 1:2-Niederlage beim Bonner SC folgte ein 2:2 gegen die U23 von Borussia Dortmund sowie ein torloses Remis beim Wuppertaler SV. Dadurch büßte die van Lent-Elf die Tabellenführung ein, die Viktoria Köln nun übernommen hat. „Unser Zweikampfverhalten war zuletzt nicht gut. Wir sind zu sorglos in die Duelle gegangen. Daran müssen wir arbeiten. Positiv ist aber, dass wir zuletzt wieder zu Null gespielt und defensiv nichts zugelassen haben“, sagt van Lent, der das „kleine Derby“ daher optimistisch angeht. „Wir haben in Köln schon gute Spiele abgeliefert. Wir können auch dieses Spiel gewinnen.“

Mönchengladbach muss in Köln allerdings weiterhin auf Moritz Nicolas (Handbruch) und Joel Mero verzichten. Verteidiger Mero ist nach seinem Wadenbeinbruch zwar inzwischen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, ein Einsatz kommt für ihn jedoch noch zu früh. Fraglich sind derweil noch der Einsätze von Nico Brandenburger (muskuläre Probleme) und Dennis Eckert (Knieprobleme). Gute Nachrichten gibt es hingegen von Kwame Yeboah und Tim Hiemer: Beide Spieler sind nach einer Grippe wieder fit und stehen für das Spiel am Samstag zur Verfügung.

"Wir lassen zu viele Chancen zu und kassieren dadurch einfach zu viele Gegentore. Gegen Gladbach müssen wir von Beginn an besser in die Zweikämpfe kommen", fordert Emmerling. Verzichten muss Köln II auf Jens Bauer, der sich im Training einen Innenbandriss im Knie zugezogen hat und länger ausfallen wird.