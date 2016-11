Aufgrund der aktuellen Wetterlage, wurde der Rasenplatz am Bandsbusch in Hilden am Donnerstag für unbespielbar erklärt.

Nun hat der Verband das Niederrheinpokal-Viertelfinale zwischen dem VfB Hilden und Rot-Weiß Oberhausen neu angesetzt. Gespielt wird am Mittwoch, den 30.11.2016 um 19.30 Uhr. Der Spielort bleibt gleich.

