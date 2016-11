Rot Weiss Ahlen reist am Samstag nach Ostwestfalen zum SV Rödinghausen.

Die Münsterländer wollen im vierten Anlauf - zuvor 1:1 gegen Köln, 0:1 in Siegen und 3:3 gegen Wattenscheid - unter Neu-Trainer Erhan Albayrak endlich den ersten Sieg feiern. "Wir sind reif und mal dran. Die Jungs haben das bisher toll gemacht und waren in allen drei Spielen die bessere Mannschaft. Wir müssen weiter an uns glauben, hinten sicher stehen und endlich mal in Führung gehen. Dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch beim starken SV Rödinghausen gewinnen können", sagt Albayrak.

RWA-Traditionsmannschaft: Sören Stauder, Sebastian Völzow, Giovanni Taverna, Nico Niemeier, Predrag Uzelac, Justin Perschmann, Pino Canale, Jan Klauke, Musemestre Bamba, Danny Thioune, Ronald Maul, Cihan Yilmaz, Gianluca Marzullo.

All-Star Team:

Sascha Kirschstein, Tomasz Waldoch, Rene Lewejohann, Hasan Ugur, Erhan Albayrak, Ansgar Brinkmann, Sercan Güvenisik, Carlos Castilla, Tim Gorschlüter, Ismail Yerli, Rafael Lopez, André Witt, Joshua Travagli

Tore: 1:0 Albayrak (3.), 1:1 Albayrak (6., Eigentor), 2:1 Albayrak (13.), 2:2 Marzullo (14.), 3:2 Lewejohann (19.), 4:2 Güvenisik (24.), 5:2 Lewejohann (27.), 6:2 Albayrak (38.), 7:2 Güvenisik (47.), 7:3 Marzullo (48.), 7:4 Bamba (50., Foulelfmeter), 8:4 Lewejohann (52.), 9:4 Yerli (54.), 9:5 Yilmaz (60.), 10:5 Lewejohann (63.), 10:6 Marzullo (64.), 11:6 Yerli (66.), 12:6 Yerli (68.).

Zuschauer: 200.

Wie man in Führung geht und Tore erzielt, zeigte Albayrak seiner Mannschaft unter der Woche. Der Ex-Profi nahm an einem Legendenspiel im Wersestadion teil. Ein All-Star-Team forderte die Ahlener Traditionsmannschaft heraus. Albayrak war für die All-Stars am Ball und erzielte nicht nur das 1:0, sondern drei weitere Tore. "Darunter leider auch ein Eigentor", bemerkt der ehemalige Profi u.a. von Fenerbahce Istanbul. Am Ende siegten die All-Stars mit 12:6. "Das war mal eine schöne Abwechselung. Einige unsere Jungs wie Cihan Yilmaz, Gianluca Marzullo, Jan Klauke oder Andre Witt haben ja auch mitgespielt. Das war eine lockere Trainingseinheit. Manchmal muss man auch ein bisschen lachen und Spaß haben", sagt Albayrak.

Nicht mit dabei war Emre Yesilova. Dafür wird der ehemalige Essener Rot-Weisse in Rödinghausen eine Chance von Beginn an erhalten. Das verriet Albayrak bereits im Vorfeld der Partie: "Emre ist gegen Wattenscheid zur Halbzeit eingewechselt worden und hat ein Tor erzielt und den Elfmeter rausgeholt. Er hat tolle 45 Minuten hingelegt und sich für einen Einsatz empfohlen." Derweil wird Albayrak, der aktuell mit einer Erkältung im Bett liegt, auf Max Machtemes (Muskelfaserriss) und Kamil Waldoch (Platzwunde) verzichten müssen. Zwei Tage krank, war auch Rene Klingenburg unter der Woche. Er soll aber für Rödinghausen wieder fit sein.