Der FC Bayern muss den Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund ohne Arjen Robben bestreiten. Robben falle ebenso wie Javi Martínez und Kingsley Coman am Samstag aus, sagte Trainer Carlo Ancelotti in München.

"Kein Risiko" will er bei den erst am Donnerstag von Länderspielreisen zurückgekehrten Südamerikanern Arturo Vidal und Douglas Costa eingehen. "Wir müssen sie im Training beobachten", sagte Ancelotti, der sich auf sein zweites BVB-Duell freut. "Ein Clásico. Es ist ein wichtiges Spiel. In den letzten Jahren haben Dortmund und Bayern immer um den Titel in der Bundesliga gekämpft", sagte Ancelotti. Im Supercup gewann Bayern 2:0.