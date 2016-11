Chinedu Obasi geht mittlerweile in Schweden für AIK Solna auf Torejagd. Und das erfolgreich. Der Ex-Schalke-Flop hat das Tor des Jahres geschossen.

Was macht eigentlich Chinedu Obasi? Der Ex-Schalker schießt jetzt Tore in Schweden. Schöne Tore. Für seinen Verein AIK Solna hat er Schwedens Tor des Jahres erzielt. Via Instagram postete der 30-Jährige ein Video von seinem Treffer und bedankte sich.

"Ich will jedem bei AIK für die tolle Saison danken. Außerdem geht ein großer Dank an die Fans für die Unterstützung", teilte er mit. AIK hat die Spielzeit, die in Schweden im Winter vorbei ist, als Tabellenzweiter beendet.

Obasi war einer der teuersten Flops in der Amtszeit des ehemaligen Schalke-Managers Horst Heldt. Für vier Millionen Euro hatte Schalke Obasi im Winter 2011/2012 von 1899 Hoffenheim verpflichtet. In dreieinhalb Jahren bestritt Obasi aber nur 52 Pflichtspiele für die Königsblauen und erzielte lediglich fünf Tore. Sein auslaufender Vertrag im Sommer 2015 wurde deswegen nicht verlängert. Anschließend war der Offensivspieler ein Jahr lang vereinslos.





Nun hat er sein Glück in Schweden gefunden. Sechs Tore hat Obasi in zehn Partien geschossen, vier Treffer bereitete er vor. Das Tor des Jahres erzielte er beim 6:0-Sieg gegen IFK Norrköping. Wie in sein besten Zeit schlängelte er sich dabei mit einem Hackentrick um seinen Gegenspieler herum.

Bei Schalke ursprünglich Backup für Jefferson Farfan

Auf Schalke kam Obasi ursprünglich als Backup für Jefferson Farfan nach Gelsenkirchen - da seinerzeit ausgeschlossen schien, dass Farfan seinen Vertrag noch einmal verlängert, sollte Obasi den Peruaner sogar beerben. Doch schon nach wenigen Spielen machte sich bei Obasi eine alte Schienbeinverletzung bemerkbar. Sie bereitete ihm so große Schmerzen, dass er sich operieren lassen musste und in der Saison 2012/2013 nur sieben Pflichtspiele absolvieren konnte. Auch danach war Obasi zu keiner Zeit eine Verstärkung für die Schalker. Die guten Spiele des Nigerianers für die Königsblauen sind an einer Hand abzuzählen.