Mats Hummels kommt am Samstag (18.30 Uhr) mit den Bayern nach Dortmund zurück – und erinnert daran, was dem BVB noch fehlt.

Nein, darüber reden wollen sie derzeit nicht so gerne. „Das ist abgehakt“, sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, wenn man ihn nach Mats Hummels fragt. „Mats ist ein Spieler des FC Bayern, und damit gut.“

Doch dass sie jetzt wieder öfter nach ihrem früheren Spieler gefragt werden, können sie in Dortmund nicht verhindern. Denn am Samstag steht ab 18.30 Uhr (Sky) das Topspiel gegen Bayern München an. In diesem Jahr nur das Duell zwischen dem Ersten und dem Fünften – und doch ist es noch immer das Spiel, das die Massen elektrisiert, das Spiel zwischen den größten deutschen Klubs. Und es ist die Partie, die Hummels erstmals in einem Bundesligaspiel zurückführt in jenes Stadion, in dem er achteinhalb Jahre zu Hause war.

Spätestens mit dem Einlauf ins Stadion hat es mich ein bisschen erwischt und emotional aufgewühlt Mats Hummels (Bayern München)

Über einen solchen Verlust spricht man nicht gerne – schon gar nicht, wenn er immer noch zu spüren ist. Denn das Wiedersehen am Samstag dürfte den Dortmundern wieder einmal vor Augen führen, was ihnen da verloren gegangen ist. Hummels, der Weltmeister, war nicht einfach nur ein handelsüblicher Innenverteidiger. Er war die erste Instanz im Dortmunder Spielaufbau, brachte lange Diagonalbälle punktgenau an den Mann, zerschnitt mit scharfen Pässen das generische Mittelfeld.

Nachfolger haben noch Probleme

Marc Bartra, der ersatzweise aus Barcelona kam, hat bereits bewiesen, dass er das auch kann – ihm fehlt aber noch das richtige Maß zwischen Sicherheit und Risiko. Zu oft landen seine Pässe beim Gegner, zu oft gehen noch Zweikämpfe verloren. Sokratis ist im direkten Duell nahezu unüberwindbar, aber nicht eben für filigranen Spielaufbau bekannt. Und Matthias Ginter, der alle Anlagen dazu mitbringt, hat zwar einen deutlichen Schritt voran gemacht, wagt aber noch zu selten das schnelle Spiel nach vorne. Mit dem verkappten Spielmacher Hummels, das sagen zumindest einige seiner früheren Mitspieler hinter vorgehaltener Hand, hätte man die Serie von vier sieglosen Ligaspielen im Oktober so wohl nicht erlebt.

Doch nicht nur sportlich vermissen sie ihn in Dortmund. In seinen achteinhalb Jahren beim BVB war der 28-Jährige nicht nur ein einfacher Angestellter. Hummels war stets Stammspieler, stets Leistungsträger – und ein Gesicht des Vereins. Erst wichtiger Baustein für die Titelgewinne unter Jürgen Klopp, später dann Kapitän und Anführer auf und neben dem Platz. Wer so sehr Identifikationsfigur war, der darf nicht einfach die Seiten wechseln. Schon gar nicht darf er zum Branchenführer und größten aller Konkurrenten überlaufen, so sehen das die Fans. Einen Wechsel ins Ausland hätten sie dem Abwehrspieler durchgehen lassen. Ein Wechsel nach München erschien ihnen als Verrat.

Das haben sie ihn spüren lassen, mit lautstarken Pfiffen. Schon im Mai, als Hummels noch in Schwarz-Gelb spielte, der Wechsel aber bereits bekannt war. Und auch im Supercup-Spiel Mitte August, als Hummels erstmals im neuen, im roten Trikot zurückkehrte – und sehr mit sich und seinen Emotionen zu kämpfen hatte. „Das hat mich auf keinen Fall kalt gelassen“, sagte er nach dem Spiel. „Spätestens mit dem Einlauf ins Stadion hat es mich ein bisschen erwischt und emotional aufgewühlt.“

Jetzt aber wird Hummels besser vorbereitet sein, so geht zumindest die Erwartung in Dortmund. Einer der es eigentlich genau wissen müsste, ist Marcel Schmelzer, der jahrelang neben Hummels spielte, enger Vertrauter war und jetzt noch regelmäßig Nachrichten mit ihm austauscht. Aber auch der aktuelle Kapitän kann bei der Frage nach Hummels’ Befindlichkeit nicht weiterhelfen: „Vor dem Spiel ruht der Kontakt“, sagt er.