Aufsteiger RB Leipzig erlebt im ersten Jahr in der Bundesliga einen wahren Höhenflug.

Die "Roten Bullen" sind nach zehn Spieltagen ungeschlagen und punktgleich mit Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München. Vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen (Freitag, 18. November) sprachen wir mit RBL-Trainer Ralph Hasenhüttl über die Kritik von der Liga-Konkurrenz, Anfeindungen von gegnerischen Fans und die Entwicklung seiner Mannschaft.

Ralph Hasenhüttl, vor der Saison haben Sie gesagt, dass Sie im Sommerurlaub nicht abschalten konnten. Wie wird das in der Winterpause wohl sein?

Es wird zumindest eine etwas andere Situation sein. Man weiß ja, worauf man sich dann freuen kann. Im Sommer war erst einmal eine gewisse Unsicherheit da. Ich wusste nicht, was mich erwartet, kannte die Mannschaft und das Trainer-Team noch nicht komplett.

Hatten Sie Bedenken?

Nein. Aber wenn man nicht genau weiß, was auf einen zukommt, ist man einfach ein bisschen angespannter. Allerdings habe ich nicht gedacht, dass mir in Leipzig etwas komplett Überraschendes begegnet. Ich habe gewusst, dass mich hier viel Fachkompetenz erwartet, ein toller Verein mit einer super Mannschaft, und zuletzt natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung als bei dem Verein, bei dem ich vorher war.

Kölns Sportchef Jörg Schmadtke hat gesagt, dass RB Leipzig kein normaler Aufsteiger ist und sich nicht mit dem SV Darmstadt vergleichen kann. Wie sehr stört Sie so eine Aussage?

Zuerst einmal stimmt es nicht, denn ich habe uns noch nicht ein einziges Mal mit Darmstadt verglichen. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass wir ein Aufsteiger sind. Auch wenn wir sehr gute Bedingungen haben. Es ist einfach so, dass wir eine Mannschaft haben, die kaum Bundesliga-Erfahrung hat und dazu noch mit die jüngste ist. Das ist Fakt. Ich habe mich zum Beispiel in Köln nicht geschämt, dass wir dort als Aufsteiger einen Punkt geholt haben. Ich glaube, dass wir mittlerweile gezeigt haben, dass wir eine Bereicherung für die Bundesliga sind und unsere junge Mannschaft mithalten kann. Das hat gar nichts mit Understatement zu tun, sondern mit der Tatsache, dass wir ein Aufsteiger sind. Und dafür schlagen wir uns nicht schlecht.

Von den Fans in den Stadien soll es häufig Anfeindungen gegeben haben. Gibt es Spieler, die damit Probleme haben?

Seit ich hier bin, habe ich keinerlei Anfeindungen mitbekommen. Was ist denn bisher passiert? Es war ein angesagter Fernbleibe-Protest von einigen Ultra-Gruppierungen, der sich dann beim Dortmund-Spiel aber als Rohrkrepierer herausgestellt hat. Das war es dann aber auch. Mehr habe ich nicht gehört. Ganz im Gegenteil: Wir haben viele von den Attributen, die heutzutage einem Verein Profil und Strahlkraft verleihen und sind deswegen eine rundum positive Erscheinung für diese Liga. Mir kommt es in letzter Zeit verstärkt so vor, dass noch mehr neutrale Leute RB Leipzig verfolgen. Zudem haben wir einen erfolgreichen Saisonstart mit attraktivem Fußball hingelegt.

Was, denken Sie, wird mit der Wahrnehmung und Unterstützung durch die eigenen Fans passieren, wenn die Mannschaft mal zwei Spiele in Folge verliert?

Wir machen uns keine Gedanken darüber, was passieren könnte, wenn der Erfolg mal nicht so da ist wie im Augenblick. Unsere Erfolge sind sicherlich nicht nur auf die Euphorie, die in dieser Stadt herrscht, zurückzuführen. Aber natürlich freuen wir uns darüber, dass wir mit unserer Art Fußball zu spielen in der Stadt und in der gesamten Region eine große Begeisterung entfacht haben.

Stichwort Fußballbegeisterung: In der Länderspielpause gab es das Leipziger Stadtderby zwischen Chemie und Lok. Haben Sie etwas davon mitbekommen?

Ja, ich habe es sogar ein paar Minuten im Fernsehen gesehen.

Aus Verbundenheit zur neuen Heimat oder aus sportlichem Interesse?

Eher aus Zufall (lacht).

