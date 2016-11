Schalkes Profis bekommen am letzten Tag ihres Winter-Trainingslager Besuch von einem Champions-League-Teilnehmer.

Schalkes Direktor Sport Axel Schuster nutzte die Bundesligapause, um letzte Details in Benidorm abzuklären, wo die Schalker vom 4. bis zum 11. Januar 2017 ihr Winter-Trainingslager aufschlagen. Im Hotelkomplex Melia Villaitana, der wie ein mediterranes Dorf gestaltet wurde, beziehen die Königsblauen zusammen mit Fans und Journalisten Quartier. Die Profis bleiben in einem eigenen Hotelkomplex für sich.

Der nagelneue Trainingsplatz liegt direkt in der Anlage, so dass optimale Abläufe gewährleistet sind. Schuster: „Wenn du als Mannschaft täglich eine halbe Stunde An- und Abfahrt zum Trainingsplatz einplanen musst, wirkt sich das insgesamt schon aus. So kann man diese eingesparte Zeit bereits für Regeneration nutzen. Wir finden in Spanien insgesamt sehr gute Bedingungen vor. Und das ist das Allerwichtigste.“

Schalke weiht den Trainingsplatz ein

Die Schalker sind der erste Profi-Fußballklub, der den neu angelegten Fußballplatz am Hotel Melia Villaitana zur Vorbereitung nutzt. Nur am letzten Tag bekommen Kapitän Benedikt Höwedes & Co. Besuch. Dann steigt der polnische Erstligist Legia Warschau, der in der Champions League Gruppengegner von Borussia Dortmund ist, im selben Quartier ab. Schuster: „Wir hätten unser Veto einlegen können, fanden es aber nicht schlimm, dass wir in der letzten Nacht mit Legia ein zweites Team mit im Hotel haben. In der Zeit danach ist das Quartier immer mit zwei Fußball-Mannschaften gleichzeitig belegt.“