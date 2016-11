Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag den Tabellenletzten Viktoria Köln zum Abstiegskrimi. Die Rot-Weissen wollen unbedingt gewinnen, um nicht tiefer unten rein zurutschen.

Nach der zuletzt bitteren 1:4-Pleite bei Schalke 04 will die U19 von Rot-Weiss Essen den zweiten Heimsieg in Folge einfahren. Wie wichtig ein Dreier in diesem Spiel sein könnte, dafür reicht schon allein der Blick auf die Tabelle: RWE ist momentan auf Platz neun und hat nur einen Punkt Rückstand auf die Abstiegsplätze. Von einer besonderen Drucksituation vor dem Abstiegsduell will Trainer Carsten Wolters aber nichts wissen: "Den Druck haben wir ja schon seit Saisonbeginn und den schlechten Ergebnissen zum Auftakt. Mittlerweile haben wir uns aber gefunden und sind konkurrenzfähig. Ich habe also keine Bedenken, dass die Mannschaft irgendwie verkrampft. Wir haben das Zeug und die Qualität das Spiel zu gewinnen."

Viktoria Köln reist derweil mit leichtem Aufwind nach Essen. Am vergangenen Samstag konnte nach einer Horror-Serie von sechs Niederlagen am Stück endlich der zweite Saisonsieg gefeiert werden. Und das ausgerechnet im Stadtderby gegen den 1. FC Köln! Wolters erwartet deshalb ein hart umkämpftes Aufeinandertreffen: "Gegen Köln wird es natürlich ein ganz anderes Spiel als gegen Schalke. Die Viktoria hat selbst leichten Aufwind durch den letzten Heimsieg und will gegen uns sicher nachlegen. Das wird also Abstiegskampf pur."