Borussia Dortmund trifft am Dienstag (22. November, 20.45 Uhr) in der Champions League auf Legia Warschau. Die Polen werden ohne Fans anreisen.

Zumindest gibt es keine offiziell organisierte Fanreise durch den Verein Legia Warschau. Trotzdem könnten natürlich die berüchtigten Legia-Hooligans auf eigene Faust ins Ruhrgebiet reisen. Die Sicherheitsmaßnahmen für dieses Spiel betreffen auch die U19-Junioren. Borussia Dortmund hat reagiert und wird aus Sicherheitsgründen das Youth-League-Spiel der U19 gegen Legia Warschaus A-Junioren vom Montanhydraulik-Stadion an einen geheimen Ort verlegen.

Das letzte Heimspiel der A-Junioren von Borussia Dortmund in der Gruppenphase der UEFA Youth League am 22. November gegen den Nachwuchs von Legia Warschau wird nicht wie die bisherigen Begegnungen im Holzwickeder Montanhydraulik-Stadion stattfinden. Das hat jetzt Felix Timpe von der Organisation Spielbetrieb des BVB der Gemeinde und dem Holzwickeder Sportclub (HSC) mitgeteilt. Danach haben die Borussia und die Polizei entschieden, das Spiel gegen Warschau aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit an einem geheimen Ort austragen zu lassen. Der Grund für diese örtliche Spielverlegung sind die Anzeichen dafür, dass sich polnische "Krawallbrüder" auf den Weg Richtung Dortmund machen wollen. Das hatte bekanntlich schon bei dem am gleichen Tag abends angesetzten Champion League-Spiel der Borussen gegen Legia dazu geführt, dass die Partie ohne "Fans" aus Polen stattfinden wird. Nach der verständlichen Absage des Youth League-Spiels im Montanhydraulik-Stadion drücken die Holzwickeder Fußballanhänger aber weiterhin die Daumen für den BVB, denn Timpe hat angekündigt, das nächste Spiel der Borussen-Jugend im Falle ihres Weiterkommens im Wettbewerb voraussichtlich im Februar kommenden Jahres im Holzwickeder Stadion auszutragen.