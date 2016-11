Dass Maik Walpurgis seit Samstag Trainer des Bundesligisten FC Ingolstadt 04 ist, hat viele Experten überrascht.

Aber nicht alles sind vom großen Karrieresprung des 43-Jährigen erstaunt. Wir fragten bei Manfred Wilke, Fußball-Obmann der Sportfreunde Lotte, der einst Walpurgis nach Lotte holte, nach. Zudem erzählt Tobias Willers (Profi beim VfL Osnabrück), der sowohl in Lotte als auch Osnabrück unter Walpurgis trainierte, was den neuen Ingolstadt-Coach ausmacht.

Manfred Wilke:

"Ich habe Maik Walpurgis am 1. September 2008 nach Lotte geholt. Wir haben fast fünf Jahre erfolgreich zusammen gearbeitet. In dieser Zeit habe ich einen Trainer kennengelernt, der sehr akribisch arbeitet. Mich überrascht sein rascher Aufstieg nicht, denn er bringt alles mit, um ein erfolgreicher Trainer zu sein.Er hat 24 Stunden lang Fußball im Kopf. Manchmal scheint Maik Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht bei allen Spielern auf Gegenliebe stoßen. Doch wenn er von einer Sache überzeugt ist, dann zieht er diese auch durch. Er tut alles für den Erfolg der Mannschaft. Das Wir-Gefühl, die Gemeinschaft steht bei ihm über allem. Er ist ein starker Charakter und ein echter Chef. Aber die Spieler können auch mit ihm über alles reden - wenn sie es ernst meinen. Maik durchschaut schnell, was ein Spieler vorhat. Ob er nur viel erzählt, aber nichts macht oder ob er es ernst meint. Dafür hat Maik ein sehr gutes Gespür. Ich wünsche ihm und seinem Assistenten Ovid Hajou alles Gute für die Aufgabe in Ingolstadt."

Tobias Willers:

"Als ich erfahren habe, dass Maik Walpurgis Ingolstadt übernimmt, war ich schon überrascht. Aber nur, weil ich gedacht habe, dass er sich schon mit Arminia Bielefeld einig ist. Dass er mal Bundesliga trainieren wird, ist für mich keine Überraschung. Ich habe rund fünf Jahre unter Walpurgis gespielt und weiß, welche große Fähigkeiten er als Trainer mitbringt. Er ist ein absoluter Teamplayer und die Gemeinschaft ist das A und O für ihn. Zudem ist er auch ein echter Menschenfänger. Man hört ihm als Spieler gerne zu. Er kann seine Philosophie, Vision glaubhaft verkaufen. Wichtig für seine Arbeit ist seine rechte Hand, Ovid Hajou. Er ist der Tüffler und setzt alles perfekt um, was Maik vorhat. Er mitgestaltet auch Trainingseinheiten und analysiert die Gegner. Zusammen sind sie ein Top-Trainerteam Ich drücke ihnen die Daumen, dass sie in Ingolstadt Erfolg haben."