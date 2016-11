Am Montag hat der Vorstand der Fußballabteilung des VfB 48/64 Hüls mit sofortiger Wirkung die Mannschaft des VfB Hüls II vom Spielbetrieb der Kreisliga A Recklinghausen abgemeldet.

In einer Pressemitteilung heißt es:

Der Verein hat sich diesen Schritt lange überlegt und in gemeinsamen Gesprächen mit der Mannschaft unterschiedliche Lösungsansätze erarbeitet, um das Team für den Abstiegskampf in der Kreisliga A zu motivieren. Leider waren die gemeinsam getroffenenen Beschlüsse nicht erfolgreich. Um weiteren Schaden vom Verein abzuwenden hat sich der Fußballvorstand schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden.

Hier sei klar gestellt, dass es keine Reaktion auf die sportlichen Misserfolge der jüngeren Vergangenheit in der Kreisliga A ist. Der VfB Hüls hat für die Saison 2017/18 den Start für die zweite Mannschaft in der Kreisliga B Recklinghausen beim zuständigen Staffelleiter beantragt. Sofern diesem Wunsch stattgegeben wird wird der Verein in den kommenden Wochen die sportlichen Weichen stellen, damit das neue Team ohne Schwierigkeiten an den Start gehen kann.

Auf diesem Wege möchten wir allen Spielern und Helfern der zweiten Mannschaft danken, die sich in den mehr als zwei Jahren in der Reservemannschaft eingebracht haben. Unser besonderes Dank gilt an dieser Stelle dem Trainer Matthias Duddeck und Obmann Charif Hussein.