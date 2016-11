Das Spitzenspiel am 27. November zwischen der SSVg Velbert und der SpVg Schonnebeck wird bereits um 14 Uhra ngepfiffen.

In zwei Wochen kommt es in der Christopeit-Sport Arena zum absoluten Topspiel in der Oberliga Niederrhein (Anstoß 14 Uhr), die SSVg Velbert empfängt die Spvg Schonnebeck.

Die SSVg ist zurzeit punktgleich mit den Gästen aus Schonnebeck und nur dank des besseren Torverhältnisses auf Platz zwei der Tabelle. Beide Teams haben 34 Punkte auf dem Konto und nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenersten aus Uerdingen.