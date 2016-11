Jan Gyamerah könnte für den VfL Bochum gegen Braunschweig Freitag wieder mitspielen. Der Rechtsverteidiger trainierte komplett, andere individuell.

Natürlich lief das Training unter Gertjan Verbeek ganz normal weiter am Montag. Schließlich sind hier Profis am Werk, die am Freitag aufpassen müssen, nicht Richtung Abstiegsregion abzurutschen. Während Stefano Celozzi nicht mit der Mannschaft trainierte und daher kein Thema sein dürfte im Heimspiel gegen Spitzenreiter Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr), konnte Jan Gyamerah mitwirken nach überstandenem Muskelfaserriss.

Der 21-Jährige trainierte beim Spiel neun gegen neun als Rechtsverteidiger in der Stamm-Viererkette, wenn man bei all den verletzungsbedingten Wechseln davon sprechen kann. Neben ihm verteidigten innen Tim Hoogland und Felix Bastians sowie links Timo Perthel.

Arvydas Novikovas, der litauische Nationalspieler, ist von seiner Länderspielreise zurückgekehrt und war bereits wieder am VfL-Ball. Stammspieler Tom Weilandt und Nico Rieble dagegen konnten wegen Adduktoren-Problemen nur individuell arbeiten.