Einmal mehr hat Bundestrainer Joachim Löw Schalkes Mittelfeld-Talent Leon Goretzka gelobt. "Er macht einen sehr reifen Eindruck", sagte Löw.

Noch immer tief beeindruckt vom Besuch bei Papst Franziskus in Rom, reiste die Fußball-Nationalmannschaft am Montagvormittag nach Mailand. Dort steht am Dienstagabend (20.45 Uhr / ARD) das letzte Länderspiel des Jahres gegen den einstigen Angstgegner Italien an. "Für uns alle war es sehr bewegend und beeindruckend, eine Privataudienz beim Papst zu haben. Das war für jeden einzelnen ein besonderes Erlebnis", meinte Bundestrainer Joachim Löw, "ab heute Nachmittag konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel."

Er hat eine sehr gute Technik, viel Tempo mit und ohne Ball - und er hat auch schon Persönlichkeit Joachim Löw über Leon Goretzka

In diesem geht es darum, ein erfolgreiches Jahr zu krönen. Erstmals seit mehr als zwei Jahren gehört Leon Goretzka dem elitäten Zirkel wieder an. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch der Schalker am Dienstagabend Spielzeit erhält, ist nicht gering. Löw hatte nach dem recht geschäftsmäßigen 8:0 gegen San Marino angekündigt, den einen oder anderen Spieler noch gegen einen ernsthafteren Gegner spielen sehen zu wollen.

Des Bundestrainers Begeisterung für den früheren Bochumer wurde auch einen Tag vor diesem Spiel wieder deutlich. Schon 2014 gehörte der 21 Jahre alte gebürtige Bochumer dem DFB-Team an, kam sogar zum Einsatz, verletzte sich in der Folge aber immer wieder. "Er hat damals schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Er war immer wieder mal verletzt, die Pausen haben ihn zurückgeworfen. Aber in diesen Jahrgängen, in denen wir derzeit suchen, ist er einer der Talentiertesten", lobt Löw und schwärmt: "Er hat eine sehr gute Technik, viel Tempo mit und ohne Ball - und er hat auch schon Persönlichkeit. Er macht auf mich für sein Alter einen sehr reifen Eindruck. Er hat sich in Schalke in dieser Saison gut in Szene gesetzt. Jetzt ist es wichtig, dass er gesundheitlich nicht wieder zurückgeworfen wird."

Schalke-Kapitän Höwedes sicher in der Startelf

Während noch offen ist, ob Goretzka in der Startelf stehen wird, hat sein Klubkollege Benedikt Höwedes sein Ticket schon sicher. "Ich plane mit Höwedes neben Hummels in der Abwehr", sagt Löw. Ansonsten steht bereits fest, dass der Leverkusener Bernd Leno wie abgesprochen für Marc-Andre ter Stegen zwischen die Pfosten des deutschen Tores rückt. Sein Debüt wird der Wolfsburger Yannick Gerhardt geben.