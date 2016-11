Der VfB Homberg hat seinen Lauf in der Oberliga Niederrhein eindrucksvoll fortgesetzt. Auch beim 1. FC Bocholt fuhr der Aufsteiger aus Duisburg einen Sieg ein.

Der 1. FC Bocholt war die beste Mannschaft der vorherigen sieben Spiele – das erklärt, warum Stefan Janßen so begeistert war. Denn der VfB Homberg gewann die Auswärtspartie in der Fußball-Oberliga mit 2:0 (2:0). Und das auch noch rundherum verdient.

„Wir haben in der gesamten ersten Halbzeit nur eine Chance zugelassen“, freute sich der Homberger Coach über den kompakten Auftritt. Diese eine Bocholter Gelegenheit entsprang auch noch aus einer kuriosen Szene. Denn ein Homberger Angriff wurde vom herauseilenden Bocholter Keeper Maik Welling aufgehalten, der den Ball allerdings außerhalb des Sechzehners mit der Hand berührte. „Der Schiri entschied auf Weiterspielen. An sich hätte das Rot sein müssen“, so Janßen. Das sahen auch einige seiner Spieler so und protestierten, statt den Rückwärtsgang einzulegen. Den folgenden Konter setzten die Gastgeber dann allerdings vergleichsweise weit neben das Tor. „Da haben wir einmal die Ordnung verloren“, erkannte Janßen darin den einzigen wirklichen Fehler seiner Jungs.

Janßen lobt Leistung in der ersten Halbzeit

Vorne waren die Homberger eiskalt. In der 21. Minute trieb der wieder starke Justin Bock den Ball per starker Einzelleistung über die linke Bahn. Mit seiner Flanke fand der Neuzugang, der vom DSV 1900 kam, den Kopf von Jonas Rölver und schon stand es 1:0. Rölver hatte daran offenbar so viel Spaß, dass er 16 Minuten später das 2:0 nachlegte. In einer 1:1-Situation im Strafraum ließ er erst seinen Gegenspieler aussteigen und traf schließlich ins kurze Eck. „Das war eine bärenstarke erste Halbzeit. Wir haben wirklich gut gegen den Ball gearbeitet“, so Janßen.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Homberger das Geschehen im Griff. „Wir hatten uns vorgenommen, etwas defensiver zu stehen und den Gegner kommen zu lassen“, beschreibt Janßen die Taktik der zweiten 45 Minuten. Dauerregen und ein entsprechend tiefer Platz machten das Fußballspielen für beide Mannschaften nicht einfacher. Janßen: „Wirklich gute Gelegenheiten haben wir weiterhin nicht zugelassen.“ Stattdessen hatten die Homberger zweimal das mögliche dritte Tor auf dem Schlappen. Doch sowohl Metin Kücükarslan als auch Dennis Wibbe verpassten es, den Deck­el draufzupacken. „Am Freitag werden wir die Sportgala genießen. Wir sind ja als Mannschaft des Jahres nominiert. Wir freuen uns schon riesig darauf“, so der Coach.