Sommerabgang Henrikh Mkhitaryan spricht über seine Zeit bei Borussia Dortmund. Außerdem verrät der Armenier seine Zukunftspläne.

Henrikh Mkhitaryan lag Dortmund zu Füßen, trotzdem nahm der Armenier im zurückliegenden Sommer die Beine unter die Arme und ging zu Manchester United. Nach seinem Wechsel in die englische Premier League hat sich der Armenier nun auf der Homepage seines Heimatverbandes FFA zur Vergangenheit im Ruhrgebiet geäußert und Borussia Dortmund in den höchsten Tönen gelobt. "Ich bin sehr stolz darauf, dass ich bei Borussia Dortmund gespielt habe. Es war eine fantastische Erfahrung", erklärt der 27 Jahre alte Offensivspieler.

Dank 23 Toren und 32 Vorlagen war Mkhitaryan gemeinsam mit Pierre-Emerick Aubameyang Dortmunds wertvollster Spieler in der vergangenen Saison. Den Grund für die Leistungsexplosion nach zwei durchwachsenen Anfangsjahren beim BVB kennt der Armenier auch: Thomas Tuchel. "Er hat meine Fähigkeiten geweckt und mir vollstes Vertrauen geschenkt. Die Dinge liefen dann fast automatisch", schwärmt Mkhitaryan vom aktuellen BVB-Coach: "Ich habe mich gefühlt, als würde ich schweben. So frei war ich auf dem Platz."

Doch das genügte Mkhitaryan nicht, obwohl Schwarz-Gelb mit ihm den ursprünglich 2017 auslaufenden Vertrag unbedingt verlängern wollte. Für 42 Millionen Euro ging der Schlaks, der vom äußerst gewieften Mino Raiola beraten wird und Teil eines Drei-Spieler-Deals (außerdem die Superstars Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic) des Italieners mit United war, nach Manchester. Dort konnte Trainer José Mourinho bislang noch nicht so viel mit dem Ex-Borussen anfangen, übte öffentlich Kritik und nominierte ihn teils nicht mal für den Spieltagskader.

Mkhitaryan will sich bei ManU durchbeißen

An eine Flucht aus Manchester denkt Mkhitaryan dennoch nicht, es wurde ja schon von einer reumütigen Rückkehr nach Dortmund spekuliert: "Ich gebe nicht auf, wenn mir Hindernisse im Weg stehen. Ich mache weiter, bis ich meine Ziele erreiche. Derzeit erhalte ich nicht genug Spielzeit. Also muss ich alles geben, damit mir die Trainer wieder eine Chance geben zu spielen." Nun hofft der 27-Jährige, bei den Red Devils schneller in die Spur zu finden als damals in Dortmund: "Ich weiß, dass ich bei Manchester United erfolgreich sein kann und möchte allen zeigen, dass ich es verdiene, ein Schlüsselspieler des Teams und der Liga zu sein", sagt Mkhitaryan.