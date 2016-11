Kevin Holzweiler traf beim 5:0-Sieg von Viktoria Köln gegen den Bonner SC zum zwischenzeitlichen 3:0.

Nach der Partie sprachen wir mit dem Mittelfeldspieler über den Lauf der Viktoria.

Kevin Holzweiler Kevin Holzweiler» zum Profil, Sie haben nun den sechsten Sieg in Folge eingefahren. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Wir haben sehr gut angefangen, viel Druck gemacht und hatten dann den Türöffner durch das glückliche 1:0. Danach war es für uns einfacher, weil der Gegner Platz gemacht hat. Wir haben das klasse ausgenutzt. Wir waren präsent und nach dem 3:0 gab es so viele Lücken, dass wir auch noch höher hätten gewinnen können. Diesen Sieg haben wir uns verdient.

Warum läuft es derzeit so gut bei der Viktoria?

Es ist einfach im Training und auch im Spiel zu spüren, dass wir alle Spaß am Fußball haben. Jeder ist für jeden da, wir sind immer positiv und bleiben auch positiv. Es herrscht eine gute Stimmung in der Mannschaft, deshalb läuft es auch einfach. So ist das eben: Wenn man einen Lauf hat, dann hat man einen Lauf. (lacht)

Gegen Bonn haben gleich fünf verschiedene Spieler getroffen...

Das freut mich sehr, denn es gibt allen Selbstvertrauen. Wir sind offensiv die beste Mannschaft mit den meisten Toren. Zuletzt haben wir auch nur drei Gegentore in sechs Spielen kassiert. So soll es weitergehen.