Borussia Dortmunds Auswahlspieler im Check: So haben Götze und Co. mit ihren Nationalmannschaften abgeschnitten.

Mario Götze hat unter anderem mit zwei Torvorlagen für Jonas Hector dazu beigetragen, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr WM-Qualifikationsspiel am Freitag in San Marino locker mit 8:0 (5:0) gewinnen konnte. Anders als sein Vereinskollege Julian Weigl, der die volle Spielzeit auf der Bank verbrachte, durfte der Offensiv-Star von Borussia Dortmund über 71 Minuten ran.

Während die deutschen Nationalspieler zufrieden sein durften, musste Christian Pulisic mit den USA eine empfindliche Niederlage einstecken. In Polen wird dafür ein Dortmunder Verteidiger über den grünen Klee gelobt. Eine Übersicht der Länderspieleinsätze der Borussen am Freitag.

Es war ohnehin das Nachbarschaftsduell – durch den Wahl-Sieg von Donald Trump in den USA unter der Woche nahm die Brisanz im WM-Qualifikationsspiel zwischen den USA und Mexiko nochmal zu. Trump hatte sich im Wahlkampf äußerst negativ über den südlichen Nachbarn geäußert – da war klar, dass die US-Boys in Columbus, Ohio, mit sportlich aggressiven Gästen rechnen mussten.

Und so mussten Trainer Jürgen Klinsmann und Christian Pulisic die erste Heimniederlage der USA in der WM-Qualifikation seit 15 Jahren hinnehmen: Beim 1:2 (0:1) traf lediglich der Hamburger Bobby Wood für die Amerikaner, in letzter Minute erzielte Mexiko den Siegtreffer durch den früheren Barca-Spieler Rafa Marquez. Christian Pulisic stand über 90 Minuten auf dem Platz, konnte aber auch nicht verhindern, dass die USA einen Fehlstart in der Sechsergruppe hinlegten und Klinsmann hinterher bedauerte: „Die zweite Halbzeit war wirklich gut. Wir haben nur vergessen, weitere Treffer zu machen.“ In der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit ist für die USA daher ein Sieg in Costa Rica schon Pflicht. „Wir haben Wut in uns, die wollen wir herauslassen“, so Klinsmann. Christian Pulisic will dann mit seiner Leistung die Meinung seines Trainers bestätigen, der erst kürzlich über den BVB-Youngster gesagt hat: „Er ist das fehlende Puzzleteil, auf das wir dieses Jahr gehofft hatten.“

Polen feiert BVB-Profi Piszczek

Shinji Kagawa verfolgte den 4:0-Testspielsieg Japans über den Oman, bei dem der Kölner Yuya Osako doppelt traf, über 90 Minuten lang von der Bank aus. Japan bekommt es am Dienstag in der WM-Qualifikation mit Saudi-Arabien zu tun. Joo-Ho Park wirkte beim 2:0 der Südkoreaner über Kanada eine Halbzeit lang mit, am Dienstag geht es gegen Usbekistan. Vergeblich auf einen Einsatz warteten Ousmane Dembélé beim 2:1 Frankreichs über Schweden und Mikel Merino beim 1:1 der Spanien in Österreich im Rahmen der U21-EM-Qualifikation.

Ein Borusse hatte allerdings noch seinen großen Auftritt am Freitagabend: Lukasz Piszczek gewann mit Polen 3:0 gegen Rumänien, zwei Tore erzielte der frühere Dortmunder Robert Lewandowski. Gemeinsam mit ihm und Kamil Grosicki wurde Piszczek anschließend von der polnischen Presse gelobt. „Beendet fast jeden Ballkontakt in perfekter Weise“ oder „Der Beste auf dem Platz, wendet sich oft den Angriffen zu und garantiert Zuverlässigkeit im Rücken“ waren nur Teile des großen Lobs für den Dortmunder.