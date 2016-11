Mehr Spitzenspielcharakter ist schwer vorstellbar: Am Sonntag empfängt Blau-Weiß Mintard als Tabellenzweiter den aktuellen Spitzenreiter Vogelheimer SV.

Mit einem Sieg würden die Blau-Weißen den Thron zurückerobern – vor dem Spitzenspiel gibt es jedoch Probleme.

Die nach wie vor schwer fassbare 1:4-Niederlage in Kray am letzten Sonntag haben die Blau-Weißen mittlerweile verdaut. „Die Mannschaft hat sehr rational reagiert. Es ist ein verlorenes Spiel, aber die Situation hat sich nicht verändert. Wir können unsere Saisonziele noch immer erreichen“, so Trainer Fabian Holzmann. Am Sonntag wartet eine ganz andere Aufgabe auf sein Team: „Vogelheim ist der Favorit, es wird aber eine Partie auf Augenhöhe“, prognostiziert der Mintarder Coach, „es ist ein sehr offensiv eingestellter und körperlich robuster Gegner. Da muss man erst einmal gegenhalten“.

Umso bitterer für die Mintarder, dass das Erfolgsduo der letzten Monate und Jahre nicht voll zur Verfügung steht. Mathias Lierhaus fehlt gegen Vogelheim gelbgesperrt, Marco Brings ist noch nicht zu 100 Prozent fit. „Ich glaube nicht, dass es für die vollen 90 Minuten reicht“, so Holzmann.