Wenn der Tabellenvorletzte zum -zweiten muss, dann sind die Rollen klar verteilt.

Der FC Kray will dennoch bei der SSVg Velbert punkten. „Wir werden uns garantiert nicht vor dem Spiel geschlagen geben“, betont Muhammet Isiktas. Dennoch weiß auch der Krayer Trainer, dass die Aufgabe in Velbert eine Herausforderung ist. „Es würde zu lange dauern, deren Stärken aufzuzählen. Sie haben nur wenige Schwächen und zählen zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg“, so Isiktas.

Mit dem 3:0-Sieg bei der SV Hönnepel-Niedermörmter im Rücken wollen die Essener mutig in die Nachbarstadt fahren. „Wir müssen alles auf den Platz bringen und alles aus uns herausholen“, fordert der Trainer, der auf reichlich Spieler zurückgreifen kann. Lediglich Edin Husic ist noch gesperrt und kann erst nächste Woche wieder mitwirken.

Einen Vorteil für seine Mannschaft sieht Muhammet Isiktas darin, dass der größere Druck beim Aufstiegskandidaten liege: „Velbert muss fast schon gewinnen. Wir haben eigentlich wenig zu verlieren, trotzdem wollen wir sie ärgern.“