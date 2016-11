Wärend der Partie gegen die TSG Sprockhövel machten die RWE-Fans in der Westkurve mit einem Banner klar, was sie vom Hickhack der Vergabe eines Konzertveranstalters halten.

Die Suche nach einem Konzertveranstalter für das Stadion Essen nimmt Züge einer peinlichen Posse an.

"Entgegen anderslautender Meldungen in den Medien übernimmt der FC Schalke 04 nicht die Stadion-Vermarktung für Rot-Weiss Essen", hießt es auf der Homepage des Revierrivalen Schalke 04. GVE-Geschäftsführer Dirk Miklikowski zeigte sich überrascht. Für ihn war das Engagement der Schalker in trockenen Tüchern, zumindest für 2017.

Jetzt meldeten sich auch die Fans des RWE zum Sachverhalt zu Wort und hielten wärend der ersten Halbzeit der Regionalligapartie gegen die TSG Sprockhövel ein Banner in die Luft auf dem es hieß: "Geldgeiles fanverachtendes Scheisspack", mit einem in rot gefärbten "GVE", das sichtbar über dem Satz prankte. Ein eindeutiger Affront gegen die Grundstücksverwaltung Stadt Essen, die dem Verein schon seit längerer Zeit ein Dorn im Auge ist. So gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Reibereien aufgrund der Stadionpacht. RWE-Vorstand Michael Welling warf der Stadt Essen fragwürdiges Geschäftsgebaren vor.

Seit Wochen wird nun darüber diskutiert, ob die Schalke 04 Arena Management-Gesellschaft neuer Konzertveranstalter im Stadion Essen wird. In vielen Fan-Foren und sozialen Plattformen protestierten die RWE-Fans dagegen, dass ausgerechnet der blau-weiße Erzrivale die Konzerte im Stadion Essen veranstalten könnte. Nun gab es auch die erste offizielle Reaktion der Fans bei einem Pflichtspiel.