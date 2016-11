Brauer erneut auf der Bank - Derby-Elf spielt

RWE-Coach Sven Demandt schickt am 17. Spieltag der Regionalliga-West gegen die TSG Sprockhövel die exakt gleiche Elf wie im Derby gegen Oberhausen auf den Rasen.

Im Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel wird Sommerrückkehrer Timo Brauer erneut auf der Bank Platz nehmen. Der zuletzt in die Kritik geratene Mittelfeldspieler spielt somit zum zweiten Mal in Folge nicht von Beginn an. Demandt setzt auf Kontinuität, um den Tabellensiebzehnten aus Sprockhövel im Heimspiel zu schlagen. "Wenn wir unser Spiel aufziehen, werden wir als Sieger vom Platz gehen", sagte der Trainer der Rot-Weissen bereits im Vorfeld der Partie.

So läuft RWE gegen die TSG Sprockhövel auf: Heimann, Meier, Rabihic, Grund, Platzek, Malura, Ngankam, Zeiger, Huckle, Bednarski,Baier

Bank: Heller, Weber, Löning, Lucas, Kwadwo, Brauer, Demircan