Im RWE-Fanzine "jawattdenn.de" hat RWE-Präsident Prof. Michael Welling ein denkwürdiges Interview gegeben.

Darin äußert sich Welling unter anderem zur sportlichen und finanziellen Situation, den Entwicklungsmöglichkeiten für Jugendspieler, die Fans sowie der Personalie Cebio Soukou, für den er Partei ergreift.

Michael Welling über...

...die Ziele in der laufenden Saison: "Ich bin ganz guter Dinge, dass wir am Ende der Saison unter den Top-Fünf landen können. Das war ich bereits vor der Saison. Es gab zwar Phasen, in denen viele gezweifelt haben, aber gerade nach den vergangenen Spielen bin ich sicher, dass wir dieses Ziel erreichen können. Wie erwartet sind Dortmund, Mönchengladbach und Viktoria Köln vorne, aber ich sehe unsere Mannschaft auf Augenhöhe und deswegen bin ich überzeugt, dass es für einen vorderen Platz reicht. Mehr wünscht man sich immer, aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen."

...die Option die Stadionbetreibung zu übernehmen: "Dieses Thema ist inzwischen vom Tisch. Wir hätten das unter bestimmten Bedingungen durchaus gemacht. Ich kann aber die Argumentation des GVE-Geschäftsführers verstehen, der mehr Sinn darin sieht, wenn die Vermarktung bei der GVE bleibt. Das ist in Ordnung. Wir haben uns auch nicht darum gerissen, auch wenn es manche Dinge vereinfacht hätte. Doof war auch hier, dass zu viel öffentlich kommuniziert wurde. Aber Schwamm drüber, inhaltlich kann ich die Entscheidung der GVE verstehen.

...die Entwicklungsmöglichkeiten für Jugendspieler: "Hier ist vor allem der Aspekt zu nennen, dass unser Anspruch höher geworden ist. Wir haben in vielen Fällen – und ich sage bewusst „in vielen Fällen“ – Spieler verpflichtet, die erstmal ein höheres Niveau mitbringen und einen höheren Status haben. Das macht es schwieriger für junge Spieler im Kader zu wachsen und zu zeigen, was sie können. Die Situation war in der Oberliga eine andere als vor drei Jahren, als wir mit Langlitz, Knappmann und Wingerter eine ganz andere Kategorie von Spielern mit höherem Anspruch verpflichtet hatten. Deswegen glaube ich, dass es für unsere jungen Spieler natürlich schwieriger, aber nicht unmöglich ist, sich durchzusetzen.

In diesem Jahr haben wir wieder einen etwas anderen Ansatz gewählt: Wir haben vier Jungs aus unserer A-Jugend im Kader, und wenn man sieht, welche Spielanteile jetzt schon Nico Lucas und Timo Becker haben, dann finde ich das super. Sie werden auch nicht erst eingewechselt, wenn wir 6:0 führen, sondern sie werden einfach reingeschmissen. Timo hat vielleicht gegen Dortmund etwas Lehrgeld gezahlt, aber er war da auch als Linksverteidiger auf einer ungewohnten Position gefordert. Er wird seinen Weg gehen, genauso wie Nico, der einer ungeheuren Konkurrenzsituation ausgesetzt ist im Mittelfeld. Bei Emre Demircan und bei Maxi Milovanovic ist die Situation noch eine andere. Aber auch Cokkosan und Ivan haben sich als junge Spieler toll entwickelt."

...eine mögliche Kooperation mit tieferklassigen Mannschaften: "Wir sind in sehr engen und intensiven Gesprächen. Es gilt aber immer noch, dass nur Dinge verkündet werden, die auch unterschrieben sind. Wir sind jedoch guter Dinge, in den nächsten Monaten in dieser Hinsicht etwas präsentieren zu können."

...Spielansetzungen: "Unser Einfluss ist da beinahe bei Null. Ich kommuniziere und diskutiere mit dem Verband über Dinge, die ich doof finde. Aber selbst der Verband bekommt diese Termine von der ZIS [Zentrale Informationsstelle Sport] vorgegeben. Zu 95% gestaltet die ZIS den Spielplan. Mit denen kann man auch nicht diskutieren. Ich bin dabei, dass die Terminierung des Spiels gegen Dortmund, mit denen eine Fanfreundschaft besteht, über das Ziel hinausschießt. Leider gibt es Vorkommnisse, die Wasser auf die Mühlen derjenigen sind, die einen restriktiveren Rahmen fordern. Das erschwert die Argumentation gegen solche Ansetzungen.

Nach dem illegalen Einsatz von Pyrotechnik im Ahlen-Spiel der letzten Saison können wir dem Verband nicht sagen, dass bei uns immer alles friedlich ist. Auch auf den Reisewegen kommt es zu Zwischenfällen. Vor kurzem haben Rostocker einen Zug in Duisburg angehalten. Beim Auswärtsspiel in Aachen in der vergangenen Saison haben Schwachmaten, die in der Selbstwahrnehmung Rot-Weiss Essen-Fans sind, Waggons der Bahn auseinander genommen. Das ist purer Vandalismus. Zuletzt wurden gegen Rödinghausen Fahnenstangen aufs Feld geworfen und einige Schwachköpfe versuchten auf das Feld zu gelangen. Da höre ich als Rechtfertigung, dass der Schiedsrichter scheiße gepfiffen hat. Selbst wenn er scheiße gepfiffen hat, rechtfertigt das bei aller Emotionalität doch nicht ein solches Verhalten.

Zusammengefasst will ich damit sagen, dass ich auch manche Maßnahmen schwachsinnig finde. Nach diesen Ereignissen können wir wenig Argumente entgegensetzen, wenn es um Anstoßzeiten, weniger Polizei oder weniger Ordner im Stadion geht. Das Urteil, bei dem uns in Folge des Rödinghausenspiels ein Ausschluss auf Bewährung drohte, ist glücklicherweise zurückgenommen worden. Es wäre ohnehin an der Zielgruppe vorbeigegangen, denn das ist klassische Sippenhaft. Der Verein und 8.000 Zuschauer werden für das Fehlverhalten von vielleicht zwanzig Leuten bestraft. Diese verbandrechtliche Logik, die erschließt sich mir nicht. Das Urteil ist zurückgenommen, aber wir werden in Kürze ein Fangnetz über die gesamte Westtribüne und den Gästebereich haben, das ist unsere Auflage. Das will niemand hier. Es kostet nicht nur Geld im mittleren fünfstelligen Bereich, es zerstört auch das Stadionerlebnis. Mir wäre es lieber, wenn wir die Zäune abreißen würden und jetzt bekommen wir da so ein Fangnetz hin, und das alles wegen dieser paar Vollpfosten. (...)"

...die Ausgliederung der Profiabteilung: "Das wird nicht kurzfristig passieren, es ist aber ein Thema, mit dem wir uns aktuell beschäftigen. Auch hier passiert das aus zeitlichen Gründen mal mehr, mal weniger intensiv. Wir sind finanziell nicht so aufgestellt, dass das eine Beratungsfirma für uns übernehmen könnte. (...) Wenn wir ausgliedern würden, haben wir einen Investor, der sofort unterschreibt. (...)

Es spielen trotzdem viele Aspekte eine Rolle. Nur weil wir einen Investor haben, können wir nicht einfach ausgründen. Wir müssen uns erst einmal die Frage stellen, ob wir überhaupt ausgründen wollen. Neben dem Investor sprechen aus meiner Sicht viele Punkte dafür. Es kann sogar sein, dass es bald notwendig wird, denken wir nur an den Löschungsantrag von Bayern München, der im Raum steht. Auch wenn dem erst einmal nicht stattgegeben wurde, wird in dieser Hinsicht zukünftig viel in Bewegung gesetzt. Ich glaube sogar, dass die 50+1 Regel bald fällt. (...) Es hört sich immer toll an, wenn da ein Investor ist, der mit Geld winkt. Aber es will niemand die Seele des Vereins verkaufen. Das müssen wir vertraglich absichern. Ich bin davon überzeugt, dass man das, was Rot-Weiss Essen ausmacht, retten kann, wenn man den Spielbetrieb in eine Kapitalgesellschaft ausgliedert.

Ich würde das gern schneller umsetzen, leider fehlt mir die Zeit. Wenn wir ausgliedern, werden wir neben dem Investor, der schon zugesagt hat, schnell weitere Partner finden, durchaus auch zu unseren Bedingungen. Ich glaube, es ist lukrativ in Rot-Weiss Essen zu investieren, auch wenn wir in der vierten Liga sind."

...Cebio Soukou: "Ich glaube, dass wir Cebio in der ganzen Zeit sehr unterstützt haben, und dass wenige Vereine das auf diese Weise gemacht hätten. Das sieht Cebio genauso, das hat er so gesagt. Er hatte einen stark leistungsbezogenen Vertrag gehabt, der für ihn erst bei einer bestimmten Anzahl von Spielen lukrativ geworden wäre. Durch die Knieverletzung und die Dopingsperre ist er aber nicht auf die erforderliche Spielanzahl gekommen, weswegen es verständlich ist, dass er aus finanzieller Perspektive mit diesem Vertrag unzufrieden war. Dass er mehr verdienen will, ist auch nachvollziehbar, sodass ich es ihm nicht übel nehme, dass er die Chance bei Erzgebirge Aue genutzt hat.

Es ist zu eindimensional zu behaupten, dass der Junge durch seine Art zu spielen, seinen Abgang provoziert hat. Er hat ein Scheißhalbjahr gespielt, das haben aber alle gemacht. Das Halbjahr war insgesamt schlecht, weswegen ich es nicht so sehe, dass Cebio absichtlich schlecht gespielt hat. So etwas zu behaupten, ist unfair dem Spieler gegenüber. Es ist unpopulär, aber ich freue mich für den Jungen. Ich habe ihm prophezeit, dass er mal zweite Liga spielt und das macht er jetzt mit durchaus guten Leistungen, wie man so liest. Das zeigt viel mehr, dass man sich bei und mit Rot-Weiss Essen entwickeln kann. Der Wechsel war absolut in Ordnung. Natürlich hätte ich gerne einen Spieler dieser Qualität im Kader, aber Cebio ist ein toller Kerl und das Bild, das manche von ihm haben, ist falsch."