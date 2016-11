Tim Hoogland hat sich zu dem bevorstehenden Wechsel von Bochums Sportvorstand Christian Hochstätter zum Hamburger SV geäußert.

Der 31-jährige Innenverteidiger des Zweitligisten hatte auch erst am Tag nach dem Auswärtsspiel bei Greuther Fürth (1:2) vom Interesse des Bundesliga-Dinos an dem Ex-Profi erfahren. „Ein Schock war das nicht. Ich habe im Fußball schon eine Menge erlebt und das ist ein ganz normaler Vorgang“, sagte der gebürtige Marler im Gespräch mit dieser Redaktion. Vielmehr habe ihn und seine Mannschaftskollegen noch die Niederlage bei den „Kleeblättern“ genervt: „Das hatten wir wenigstens selbst in der Hand.“

Als nach der Hamburger 2:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund die Rufe nach einem neuen Sportvorstand bei den Hanseaten laut wurden, kursierten diverse Namen. „Ich glaube nicht, dass einer von uns vorher irgendwelche Gedanken daran verschwendet hat, dass es dieser Name ist“, erzählte Hoogland.

Bei allem Verständnis für die Ambitionen des gebürtigen Augsburgers, der sich mit dem HSV offenbar einig ist: Hochstätter muss sich an seinem eigenen Auftreten in der jüngeren Vergangenheit messen lassen. Zum Beispiel an seine Rede bei der Jahreshauptversammlung am 28. Oktober. Dort hatte er ausführlich über den eingeschlagenen Weg des VfL referiert und zugesichert, auch künftig mit großem Engagement an diesem festhalten zu wollen. Hinzu kam die Präsentation des „Teamvertrages“, den alle Mitarbeiter des Klubs unterschrieben haben. Der erste der insgesamt zehn Punkten lautete „Ehrliche Kommunikation“.

Ob die Aussagekraft ob des Wechselwunsches Hochstätters noch immer so stark ist? „Ich weiß nicht, was in den Wochen zuvor schon besprochen wurde“, erklärte Hoogland und ergänzte: „Wenn das jetzt so kurzfristig aufkam, wie wir es erfahren haben, steht das für mich in keinem Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung, weil es da noch kein Thema war. Wir sind in einer Gesellschaft, in der sich jeder Gedanken machen muss, was für einen gut ist und wo man sich in gewisser Weise weiterentwickeln kann. Ich finde es nur legitim, dass jeder darüber nachdenkt.“

