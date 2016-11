Am 14. Spieltag spielt Landesliga-Tabellenführer BSV Schüren beim Verfolger SSV Buer 07/28. Der SV Sodingen muss gegen den SV Hilbeck antreten.

In der Landesliga 3 Westfalen geht es auch weiterhin eng zusammen im Kampf um die Tabellenspitze. Tabellenführer BSV Schüren hat auf den Siebten Firtinaspor Herne nur drei Punkte Vorsprung. Auf Platz zwei liegt der SV Sodingen. Zuletzt lief es richtig gut für das Team von Trainer Frank Wagener: Vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Wagener betont angesichts der angespannten Personallage: "Es ist für uns in dieser Saison bisher mehr als positiv gelaufen. Man muss berücksichtigen, wie viele Verletzte wir haben. Teilweise hatten wir nur 13 bis 14 Mann im Kader gehabt. Zuletzt kam auch noch die Verletzung unseres Torwarts und Kapitäns David Menke hinzu."

Gegen den SV Hilbeck will man trotz dieser Situation weiter an der Fortsetzung der guten Serie arbeiten. Hilbeck hat im Gegenzug einen Negativtrend zu verzeichnen. Keines der letzten fünf Spiele konnte gewonnen werden. Momentan bedeutet das Tabellenplatz neun. Von einer Favoritenrolle will Wagener aber nicht sprechen: "Ich bin bei solchen Dingen immer vorsichtig. Am siebten Spieltag hatten wir bei Schüren gespielt, die nicht gut in die Saison gestartet waren. Schließlich haben wir das Spiel 1:4 verloren und Schüren in gewisser Weise aufgebaut. Das zeigt einfach, die Liga ist sehr ausgeglichen. Da kann jeder jeden schlagen."